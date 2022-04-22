Как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы

Гипотиреоз щитовидной железы — одно из самых распространенных нарушений в работе этого органа. Заболевание коварно тем, что его признаки часто путают с другими болезнями. Как понять, что щитовидка дала сбой, читайте в нашей новости.Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие первичные признаки могут говорить о начальной стадии гипотиреоза. Насторожить должен резкий набор веса, выпадение волос и эмоциональная неустойчивость.Специалист также отметил, что лечить гипотиреоз можно только под контролем эндокринолога, прием препаратов для лечения щитовидной железы без рекомендаций врача может быть смертельно опасен.