Как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы
Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие первичные признаки могут говорить о начальной стадии гипотиреоза. Насторожить должен резкий набор веса, выпадение волос и эмоциональная неустойчивость.
Специалист также отметил, что лечить гипотиреоз можно только под контролем эндокринолога, прием препаратов для лечения щитовидной железы без рекомендаций врача может быть смертельно опасен.
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