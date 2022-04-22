Женщинам надо отказаться от четырех пищевых добавок

Диетолог Жаклин Лондон опровергла миф, что существуют «хорошие» или «плохие» продукты, однако отметила, что есть ряд опасных для здоровья ингредиентов, и посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок, так как они более опасны для них, чем для мужчин.Прежде всего специалист посоветовала обратить внимание на парабены в еде. Вопреки распространенному заблуждению, отмечает Лондон, они используются не только в косметике, но и в пищевой продукции в качестве консерванта, предотвращающего образование плесени и бактерий. На этикетках они обозначаются словами с приставками метил-, этил-, пропил- или обозначениями типа E218 или E214.