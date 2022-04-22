Женщинам надо отказаться от четырех пищевых добавок
Прежде всего специалист посоветовала обратить внимание на парабены в еде. Вопреки распространенному заблуждению, отмечает Лондон, они используются не только в косметике, но и в пищевой продукции в качестве консерванта, предотвращающего образование плесени и бактерий. На этикетках они обозначаются словами с приставками метил-, этил-, пропил- или обозначениями типа E218 или E214.
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