По словам доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, употребление макарон не противоречит здоровому питанию, их потребление помогает контролировать сахар в крови.Доктор Гинзбург объяснил, какие макароны можно считать полезными: к таковым, заметил диетолог, прежде всего относятся макаронные изделия, на изготовление которых пошли твердые сорта пшеницы.«Макароны из твердых сортов пшеницы уменьшают скорость всасывания глюкозы и предупреждают поднятие уровня сахара в крови», - сообщил Михаил Гинзбург.Доктор медицинских наук объяснил, что на пищеварительный тракт человека специфическим образом воздействует клейковина, которую содержа такие макароны. Она долго переваривается, что способствует длительному чувству сытости и продолжительным паузам без перекусов, что может снижать уровень сахара в крови.Гинзбург уточнил, что есть макароны следует немного недоваренными – приготовленные до мягкости, они превратятся в продукт с высоким гликемическим индексом, который лишь будет повышать уровень глюкозы в крови. Кроме того, полезны охлажденные макароны, в таком виде они позитивно сказываются на состоянии кишечной флоры.Медик добавил, что благодаря углеводам, которые организм получает при употреблении макарон, может также улучшаться настроение.