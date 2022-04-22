В поисках ответа на вопрос, как прожить дольше, ученые пришли к выводу, что привычка ужинать около семи часов вечера (около 19:00) связана с долгой продолжительностью жизни.Привычки, связанные с едой, могут оказывать существенное влияние на самочувствие и продолжительность жизни человека. Данные нового исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, подтверждают это. Ученые заключили, что ужин около семи часов вечера связан со склонностью к долгой жизни«Оптимальное время ужина для тех, кто хочет увеличить продолжительность жизни, — 19:00», - сообщает Frontiers in Nutrition.Исследование было сосредоточено на жителях Абруццо, региона на юге Италии с большим количеством долгожителей старше 100 лет.Проанализировав их рацион, специалисты обнаружили, что испытуемые придерживались строгого режима калорий. По мнению ученых, подлобного рода питание с ограничением калорий препятствует ночному постпрандиальному стрессу, а также оптимизирует метаболический ответ, связанный с потреблением растительной пищи и физической активностью. Все это, считают исследователи, обеспечивает склонность к долгой жизни.Кроме того, они обнаружили, что долгожители чаще всего ужинали около семи часов вечера.«Более поздний ужин связан с увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечная недостаточность», - допускают эксперты.