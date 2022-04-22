Чем быстрее человек ходит, тем меньше его биологический возраст

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В британской Лестерской больнице была проведено крупное исследование биологического старения человека. Больниц находится при одноименном университете и специализируется на заболеваниях общего профиля. Поэтому у врачей и ученых есть хорошая теоретическая и практическая база для подобных экспериментов.Исследования генетического профиля пациентов показало, что существует четкая зависимость средней скорости ходьбы и биологического возраста. Данные о скорости были получены с устройств, носимых людьми, в виде фитнес трекеров и браслетов. Что касается биологического возраста – его устанавливали с помощью анализа ДНК. Такой возраст зависит от состояния теломеров – особых участков на концах генов. С каждым делением клетки их длина уменьшается, чем они короче – тем старше клетка и хуже выполняет свои функции.Этот возраст может отличаться от того, который указан в паспорте человека, но он является куда более четким показателем активности и бодрости, чем официальный. Чем выше привычная скорость ходьбы у человека, тем менее повреждены теломеры. Причем это не зависит от остальной физической активности. Врачи советуют пытаться ходить как можно быстрее, хотя бы по повседневным делам. Это поможет сохранить здоровье и молодость.