Антидепрессанты не делают людей счастливее

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Учёные из Саудовской Аравии утверждают, что антидепрессанты существенно не повышают качества жизни. И принимающие их пациенты не ощущают себя более счастливыми, чем те, кто эти лекарства не употребляет.Учёные из Университета короля Сауда пришли к выводу о том, что антидепрессанты не делают людей более счастливыми, по сравнению с теми, кто эти лекарства не употребляет. В частности, у находящихся на антидепрессантах людей существенно не повышалось качество жизни. Авторы исследования наблюдали за 17,5 млн взрослых американцев с депрессией на протяжении 10 лет. Половина принимала эти лекарства, а вторая половина - нет.Результаты продемонстрировали чуть заметные улучшения в психике в обеих группах вне зависимости от того, находились ли их участники на антидепрессантах или нет. Авторы исследования призывают проводить более масштабные работы с участием пациентов на антидепрессантах, чтобы оценить их качество жизни. А многие врачи уже постепенно отказываются от выписки данных лекарств, сопровождающихся целым набором побочных эффектов. Так, британские психиатры теперь рекомендуют пациентам с умеренной депрессии групповую психотерапию.Однако независимые эксперты полагают, что полученные саудовскими учёными однозначные выводы не должны восприниматься столь же однозначно, поскольку обычно получающие антидепрессанты пациенты являются более пострадавшими от депрессии, чем те, кто их не использует. Поэтому эти две группы просто некорректно сравнивать между собой по уровню качества жизни и по показателям счастья. Кроме того, многочисленные клинические исследования ранее демонстрировали, что эти лекарства улучшают жизнь.