И выпить не хочется: нарколог рассказал о продуктах, которые снижают тягу к алкоголю

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Есть ли продукты, способные снизить влечение к спиртному? Вопрос вполне разумный, говорят наркологи. Давайте разберемся, поможет ли еда победить алкоголь?Бананы, много мяса, рис и горох — если будете их есть, желание выпить заметно снизится. Так утверждают в различных популярных изданиях. Эксперты-диетологи портала 14.ru, к примеру, также рекомендуют употреблять в пищу больше продуктов, содержащих аминокислоту триптофан, которая в организме превращается в «гормон счастья» серотонин. Он поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность, что также уменьшает тягу к алкоголю. Пищевые источники триптофана — это бобовые, творог, финики, арахис, кедровые орехи, йогурт и так далее.Еда против алкоголя — реально ли выиграть эту битву, если взять на вооружение советы из сети, которые дают диетологи? Об этом «Доктор Питер» спросил психиатра-нарколога.Смена зависимости- «Отец» Анонимных Алкоголиков Билл Уилсон указывал на очень важный момент в организации питания лиц, страдающих алкоголизмом: «Алкоголик не должен испытывать чувства голода», — рассказал «Доктору Питеру» врач-психиатр, нарколог Евгений Рысин.Известный факт — голод провоцирует тягу к спиртному, и надо всячески этому препятствовать.- Говорить о каких-то специфических продуктах, являющихся «природными антидепрессантами» в качестве средств, способствующих снижению влечения к алкоголю, было бы не слишком корректно, — отмечает при этом эксперт.Существует такое явление как «смена зависимости», поясняет врач-нарколог.— Человек зависимый, избегающий употребления спиртного (находящийся в ремиссии), легко меняет предмет своей зависимости на некоторые пищевые продукты, например, шоколад, бананы, кофе и так далее, — говорит Евгений Рысин. — Кроме того, при наличии современных фармакологических средств, вопросы поддержания трезвости решаются подходами доказательной медицины.Что надо есть, если хочется выпить- У человека, злоупотребляющего спиртным, нет такого органа или системы, которые бы не подверглись поражающему воздействию алкоголя, — объясняет врач Евгений Рысин. — Но есть и органы-мишени — те, что первыми встают на пути алкоголя, стараясь защитить организм. Они и страдают первыми — например, печень. И тут важно не только принимать таблетки, но и придерживаться диетического питания.Печень, страдающая от алкоголя, не способна вырабатывать достаточное для организма количество белка.У наркологов есть суточный норматив по питанию для тех пациентов, кто находится в «остром периоде» отказа от употребления спиртного — в среднем 120 г белка в сутки. Для тех, кто в ремиссии — 1 г белка на 1 кг массы тела.- До определенного момента жировая инфильтрация печени может претерпеть полное обратное развитие — вот какие прекрасные репаративные возможности имеет печень человека! От 4-х до 6-и месяцев соответствующего лечения и диеты — и можно ожидать неплохого результата, — обращает внимание врач-нарколог.Фитотерапия- Мы рекомендуем нашим пациентам употреблять лекарственные чаи, содержащие настои валерианы, пустырника, зверобоя, мелиссы и тому подобных «успокоительных», — рассказывает Евгений Рысин. — Конечно, это ни в коем случае не заменит лекарственных препаратов, но в разумных количествах их употребление способствует нормализации эмоционального состояния и снижению влечения к алкоголю.Говорить же о каких-то чудодейственных средствах из народного арсенала, когда на дворе XXI век, по крайней мере, некорректно.- Так что, вывод напрашивается сам собой — лечебные рекомендации должны исходить исключительно от врача, а уж он позаботится не только о медикаментозной и психотерапевтической поддержке, но и даст правильные, грамотные, современные рекомендации по организации питания! — резюмирует врач-нарколог.