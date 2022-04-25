Al Jazeera: названы причины, по которым болит голова после еды

В статье, опубликованной в издании, журналист рассказывает о самых частых причинах головных болей после плотной трапезы. А также предупреждает, что нельзя игнорировать этот симптом, а необходимо обращаться к медикам.Причин, из-за которых болит голова после еды, может быть несколько. Ее происхождение зависит от характера боли и места ее локализации. У некоторых людей она может быть вызвана тем, что уровень глюкозы в крови упал, а не поднялся, как это должно быть. Это может быть симптом скрытого заболевания сахарным диабетом.Другие люди испытывают подобную реакцию только после определенной пищи, в таком случае речь идет об индивидуальной непереносимости. Еще один вариант – нарушения в челюстных суставах. Нагрузка во время жевания пищи приводит к болезненным проявлениям.Иногда встречается такое явление, как резкая и сильная, но быстро проходящая боль, возникающая из-за употребления слишком холодной еды – напитка со льдом или мороженого. Эта реакция нервов, в ней нет ничего страшного.Кроме этого, люди, страдающие от артериальной гипертензии, могут испытывать боль после употребления соленой пищи, так как от соли кровяное давление повышается еще больше.