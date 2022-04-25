Возрастное слабоумие: 5 продуктов, ускоряющих снижение когнитивных функций

Пристрастие к определенным продуктам может усиливать склонность к возрастному слабоумию, поскольку такая пища ускоряет снижение когнитивных функций.Слабоумие – это общее понятие: термин используется для определения группы расстройств, характеризующихся потерей когнитивных функций, проблемами мышления, рассуждения и концентрации внимания. Ученые считают, что пищевые привычки и предпочтение определенных продуктов могут ускорить наступление возрастного слабоумия. В частности, одно из последних исследований показало, что высокий риск деменции сопряжен с повышенным уровнем сахара в крови, который может быть следствием того стиля питания, которого придерживается человек.Следующие пять продуктов, по мнению исследователей, могут ускорять процессы снижения когнитивных способностей, тесно ассоциированные с разными формами слабоумия.Рафинированные углеводы. Данный тип углеводов легко распадаются в кровотоке, способствуя быстрому росту уровня глюкозы. Увлеченность продуктами, содержащими рафинированные углеводы, усиливает вероятность заболевания диабетом 2 типа. Он, в свою очередь, способен оказаться пусковым механизмом деменции: при диабете ухудшается состояние сосудов и нарушается кровоснабжение мозга.Жареная пища. Гарвардскими учеными было сделано заключение о том, что употребление жареной пищи может делать интенсивным воспаление, способное повредить сосуды головного мозга.Алкоголь: Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, люди, которые полностью воздерживаются от употребления алкоголя, имеют более низкие риски развития деменции по сравнению с теми, кто выпивает около 14 порций алкоголя в неделю.Красное мясо. Медики отмечают, что красное мясо, является обильным источником насыщенных жиров, которые могут быть вредны как для сердца, так и для мозга. В рационе следует отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам – чаще есть курицу, индейку или рыбу, нежели мясо.Сладкие напитки. Упакованные фруктовые соки, сладкие газированные напитки, энергетические напитки или даже напитки, продающиеся с пометкой «без сахара», – все они содержат искусственные ароматизаторы, фруктозные сиропы, добавленные подсластители и консерванты, которые могут незаметно повышать риск развития деменции из-за своего негативного влияния на метаболические процессы организма. От таких напитков в повседневном рационе лучше отказываться.