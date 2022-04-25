В США рассказали, что происходит, когда человек пьет кофе после полудня
Оказывается употребление кофе во второй половине дня способно не только внести разлад в привычное расписание, но и вызвать некоторые проблемы со здоровьем. За одну дозу кофеина принято считать содержание этого вещества в чашке эспрессо, как правило, это около 120 мг. В день безопасной дозой считается 400 мг, но все зависит от индивидуальной переносимости.
Стандартная доза кофеина, принятая после полудня мешает нормальному засыпанию, сдвигает время сна в среднем на один час. Но это еще не все, в этом случае человек будет часто просыпаться, сон будет неглубоким, и полноценно отдохнуть не получится.
Кроме этого, кофе обладает мочегонным эффектом. От этого может сильно усилиться потливость, а также учащаться позывы к мочеиспусканию, отчего качество сна тоже страдает.
Если подытожить результаты всех исследований, можно сделать вывод, что даже разрешенные дозы кофеина желательно употреблять в первой половине дня, тогда это поможет взбодриться и продуктивно работать.
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