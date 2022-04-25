Выпирает живот: что делать?

Фитнес-коуч Алена Мурлаева назвала наиболее частые причины вываливающегося вперед живота и рассказала, как можно исправить фигуру.?Живот выпирает вперед и портит весь силуэт… Знакомая проблема? Причем, если в других частях тела лишний вес уходит, то живот упорно сопротивляется.«Самая банальная причина выпадающего живота — неправильное питание. Переедание, плохая работа кишечника формируют „спасательный круг“ в виде жира», — говорит специалист.Также не самым лучшим образом на фигуре сказывается осанка.?Лордоз, прогиб в пояснице, скованность в тазобедренных суставах — все это рано или поздно также приведет к тому, что живот будет выпирать вперед.Обратите внимание на то, как вы дышите. Неправильная работа диафрагмы — одна из причин «беременного» живота. В идеале на вдохе живот должен слегка расслабляться и наполняться воздухом, а на выдохе втягиваться вовнутрь. Если происходит наоборот, паттерны дыхания нарушены, даже если вам так удобнее.Слабые мышцы тазового дня также?провоцируют не только выпадание живота вперед, но еще и опущение внутренних органов, что особенно опасно для здоровья женщин. Поэтому укрепляйте мышцы тазового дна. В сети можно найти простейшие, но эффективные упражнения.Большой выпирающий живот также может появиться в результате грыжи или протрузии. Поэтому если хотите иметь красивый плоский живот, решите вопросы с позвоночником. Многие проблемы автоматически отпадут сами собой.