Выпирает живот: что делать?
Живот выпирает вперед и портит весь силуэт… Знакомая проблема? Причем, если в других частях тела лишний вес уходит, то живот упорно сопротивляется.
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«Самая банальная причина выпадающего живота — неправильное питание. Переедание, плохая работа кишечника формируют „спасательный круг“ в виде жира», — говорит специалист.
Также не самым лучшим образом на фигуре сказывается осанка.?Лордоз, прогиб в пояснице, скованность в тазобедренных суставах — все это рано или поздно также приведет к тому, что живот будет выпирать вперед.
Обратите внимание на то, как вы дышите. Неправильная работа диафрагмы — одна из причин «беременного» живота. В идеале на вдохе живот должен слегка расслабляться и наполняться воздухом, а на выдохе втягиваться вовнутрь. Если происходит наоборот, паттерны дыхания нарушены, даже если вам так удобнее.
Слабые мышцы тазового дня также?провоцируют не только выпадание живота вперед, но еще и опущение внутренних органов, что особенно опасно для здоровья женщин. Поэтому укрепляйте мышцы тазового дна. В сети можно найти простейшие, но эффективные упражнения.
Большой выпирающий живот также может появиться в результате грыжи или протрузии. Поэтому если хотите иметь красивый плоский живот, решите вопросы с позвоночником. Многие проблемы автоматически отпадут сами собой.
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