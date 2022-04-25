Перечислены полезные свойства баклажанов

Издание Yahoo News Japan разместило у себя материал, который рассказывал о баклажанах и их полезных свойствах. В статье были перечислены виды и сорта.В качестве видов были перечислены: средний, длинный, малый, американский, белый и паслен темноплодный. Средний баклажан характеризуется умеренной влажной мякотью и мягкой кожурой. Длинный баклажан отличается мягкой текстурой. Малые баклажаны в основном используются для засолки.Специалисты отметили, что американский баклажан характеризуется устойчивой структурой и не разваливается при приготовлении. Он имеет упругую мякоть и кожуру. Паслен темноплодный можно употреблять в разном виде и даже сырым. Белый баклажан отличается белым цветом кожуры. Отмечается, что в баклажанах содержатся углеводы и вода. Специалисты сообщают, что баклажаны имеют свойство подавлять активный кислород, который способствует развитию онкологических заболеваний. Также баклажаны препятствуют всасыванию холестерина. У баклажана множество полезных свойств, среди которых выделяют снижение кровяного давление и предотвращение атеросклероза. Также улучшается работа печени и стимулируется секреция желудочного сока.