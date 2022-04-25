3 детских диагноза, которых на самом деле не существует — но врачи их все равно ставят

Некоторые педиатры продолжают выставлять в карточках детей диагнозы, которые давно отвергнуты современной медициной. Это загадочные аббревиатуры, которые пугают родителей, но по факту ничего не значат.Дети — это не уменьшенная копия взрослых, их организм устроен и функционирует совершенно по-другому, нежели у взрослых. Проводить какие-либо аналогии с взрослыми людьми можно примерно в 16-18 лет, делая поправку на гормональный фон и пол. А до этого периода у детей существует масса своих, типично детских заболеваний.Многие из проблем здоровья относятся к функциональным патологиям, то есть они связаны с возрастными особенностями тела, процессами роста, незрелостью органов и тканей. Именно о таких часто говорят — «перерастет». Но зачастую родители не хотят верить в то, что это часть взросления, роста, и буквально требуют от врача диагноз и лечение. И тогда в картах начинают всплывать загадочные диагнозы-аббревиатуры. В расшифровке они звучат солидно, со сложными, непонятными простым людям терминами. Но есть ли проблемы?«Доктор Питер» совместно с педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой разбирался в реальных и устаревших терминах.Со временем диагнозы меняютсяПедиатрическая наука не стоит на месте, врачи постоянно узнают что-то новое о работе детского организма, все больше углубляясь в детали. По мере того, как мы все больше узнаем о детских болезнях, меняются и диагнозы в международной классификации.Поэтому те из них, которые выставлялись в прошлом веке, сегодня уже не корректны, от них стоит отказаться — выяснена истинная суть происходящего.К таким диагнозам относят «любимые» многими родителями и педиатрами старой школы — ВСД, дисбактериоз и ДЖВП. Сегодня в МКБ-10 этих патологий нет. Но почему?Дисбактериоз: бактерии не виноватыВ разные годы проблемы пищеварения, которые не могут быть объяснены очевидными причинами (инфекция, отведение, хирургические патологии), называли разными аббревиатурами. Это были ФРЖ (функциональное расстройство желудка), потом дискинезия пищеварительного тракта, а затем нашелся универсальный диагноз.Загадочным термином «дисбактериоз» педиатр, если не мог найти более реальную причину, объяснял все — от срыгиваний и жидкого стула, до шелушений кожи и высыпаний на попе.Подтверждались умозаключения результатам анализа кала, где было расписано около 20 строк с непонятными цифрами. И эти цифры постоянно менялись.Универсальное объяснение, но это не точно…Мода на «дисбактериоз» началась еще в конце 90-х годов, и почти 20 лет нарушениями соотношения микробов в кишках объясняли почти все проблемы детей. Запоры, поносы, срыгивания, пищевую аллергию, повышение температуры и много что еще объясняли нарушениями соотношения бактерий в толстой кишке. Затем для лечения предлагались препараты для восстановления флоры. Дорогие, с длительным курсом.Сегодня доказано, что микрофлора уникальна у каждого, как отпечатки пальцев на руках. И нельзя подогнать ее под средние нормы.Она реагирует на любые проблемы организма, но это не причина, а следствие проблем со здоровьем. После того, как проблемы устранены, флора быстро восстанавливается. Препратами, медикаментами восстанавливать ее нужно только в очень редких случаях и у тяжелобольных детей. Всем остальным нужно только определять истинную проблему со здоровьем.ДЖВП: если желчный пузырь измененЕще один загадочный диагноз в детской гастроэнтерологии — это ДЖВП. Чаще всего ставится поле жалоб родителей на тошноту, периодическую рвоту у ребенка, проблемы со стулом, отрыжки, метеоризм и т.д. Врач назначает УЗИ и обнаруживает перегиб шейки желчного пузыря, шаровидную его форму или застой желчи. И возникает диагноз ДЖВП.Так проще объяснить проблемы, нежели признаться в том, что ребенок ест фастфуд, кусочничает, питается неподходящими по возрасту продуктами и совершенно не соблюдает режим питания.Проблем не в желчном пузыре, а в питании, которое далеко от идеала. И естественно, при появлении в карте ДЖВП, когда врач буквально требует перехода на диету (которая, по сути, и есть здоровое питание, поскольку под запрет попадают все газировки, чипсы, фастфуды и прочие вредности), ребенку сразу становится лучше!Дистония: давление, сердце, сосудыЕще одна «любимая болячка» педиатров старой школы — это ВСД (вегето-сосудистая дистония) или НЦД (нейро-циркуляторная дистония). Суть едина. Бледный, субтильный, худой подросток, просиживающий за компьютером, и не видящий улицы, жалуется — «сердце колет, давление падает, сил нет, падаю в обмороки». И ему заботливо выставляют ВСД, ограничивая нагрузки и давая освобождение от физкультуры в школе. И тем лишают его последнего шанса на излечение. Почему?Все просто: проблема ребенка — банальная гиподинамия, гипоксия и дефицит витамин Д (а иногда и многих других витаминов на фоне нездорового питания).Здоровому ребенку нужно как можно чаще быть на улице, много бегать, прыгать и двигаться. Тогда его кости, мышцы, сосуды и сердце развиваются полноценно, гармонично, и нет проблем с давлением, пульсом и прочих проявлений астении.Но родителям проще иметь диагноз, чем объяснять собственную лень в отношении воспитания ребенка. Ведь мы учим детей своим примером, и если мы лежим на диване, сложно убедить сына или дочь ходить в спортзал.Если вы увидели в карте эти диагнозы или услышали их от врача, стоит проконсультироваться в другой клинике.