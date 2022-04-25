3 детских диагноза, которых на самом деле не существует — но врачи их все равно ставят
Дети — это не уменьшенная копия взрослых, их организм устроен и функционирует совершенно по-другому, нежели у взрослых. Проводить какие-либо аналогии с взрослыми людьми можно примерно в 16-18 лет, делая поправку на гормональный фон и пол. А до этого периода у детей существует масса своих, типично детских заболеваний.
Многие из проблем здоровья относятся к функциональным патологиям, то есть они связаны с возрастными особенностями тела, процессами роста, незрелостью органов и тканей. Именно о таких часто говорят — «перерастет». Но зачастую родители не хотят верить в то, что это часть взросления, роста, и буквально требуют от врача диагноз и лечение. И тогда в картах начинают всплывать загадочные диагнозы-аббревиатуры. В расшифровке они звучат солидно, со сложными, непонятными простым людям терминами. Но есть ли проблемы?
«Доктор Питер» совместно с педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой разбирался в реальных и устаревших терминах.
Со временем диагнозы меняются
Педиатрическая наука не стоит на месте, врачи постоянно узнают что-то новое о работе детского организма, все больше углубляясь в детали. По мере того, как мы все больше узнаем о детских болезнях, меняются и диагнозы в международной классификации.
Поэтому те из них, которые выставлялись в прошлом веке, сегодня уже не корректны, от них стоит отказаться — выяснена истинная суть происходящего.
К таким диагнозам относят «любимые» многими родителями и педиатрами старой школы — ВСД, дисбактериоз и ДЖВП. Сегодня в МКБ-10 этих патологий нет. Но почему?
Дисбактериоз: бактерии не виноваты
В разные годы проблемы пищеварения, которые не могут быть объяснены очевидными причинами (инфекция, отведение, хирургические патологии), называли разными аббревиатурами. Это были ФРЖ (функциональное расстройство желудка), потом дискинезия пищеварительного тракта, а затем нашелся универсальный диагноз.
Загадочным термином «дисбактериоз» педиатр, если не мог найти более реальную причину, объяснял все — от срыгиваний и жидкого стула, до шелушений кожи и высыпаний на попе.
Подтверждались умозаключения результатам анализа кала, где было расписано около 20 строк с непонятными цифрами. И эти цифры постоянно менялись.
Универсальное объяснение, но это не точно…
Мода на «дисбактериоз» началась еще в конце 90-х годов, и почти 20 лет нарушениями соотношения микробов в кишках объясняли почти все проблемы детей. Запоры, поносы, срыгивания, пищевую аллергию, повышение температуры и много что еще объясняли нарушениями соотношения бактерий в толстой кишке. Затем для лечения предлагались препараты для восстановления флоры. Дорогие, с длительным курсом.
Сегодня доказано, что микрофлора уникальна у каждого, как отпечатки пальцев на руках. И нельзя подогнать ее под средние нормы.
Она реагирует на любые проблемы организма, но это не причина, а следствие проблем со здоровьем. После того, как проблемы устранены, флора быстро восстанавливается. Препратами, медикаментами восстанавливать ее нужно только в очень редких случаях и у тяжелобольных детей. Всем остальным нужно только определять истинную проблему со здоровьем.
ДЖВП: если желчный пузырь изменен
Еще один загадочный диагноз в детской гастроэнтерологии — это ДЖВП. Чаще всего ставится поле жалоб родителей на тошноту, периодическую рвоту у ребенка, проблемы со стулом, отрыжки, метеоризм и т.д. Врач назначает УЗИ и обнаруживает перегиб шейки желчного пузыря, шаровидную его форму или застой желчи. И возникает диагноз ДЖВП.
Так проще объяснить проблемы, нежели признаться в том, что ребенок ест фастфуд, кусочничает, питается неподходящими по возрасту продуктами и совершенно не соблюдает режим питания.
Проблем не в желчном пузыре, а в питании, которое далеко от идеала. И естественно, при появлении в карте ДЖВП, когда врач буквально требует перехода на диету (которая, по сути, и есть здоровое питание, поскольку под запрет попадают все газировки, чипсы, фастфуды и прочие вредности), ребенку сразу становится лучше!
Дистония: давление, сердце, сосуды
Еще одна «любимая болячка» педиатров старой школы — это ВСД (вегето-сосудистая дистония) или НЦД (нейро-циркуляторная дистония). Суть едина. Бледный, субтильный, худой подросток, просиживающий за компьютером, и не видящий улицы, жалуется — «сердце колет, давление падает, сил нет, падаю в обмороки». И ему заботливо выставляют ВСД, ограничивая нагрузки и давая освобождение от физкультуры в школе. И тем лишают его последнего шанса на излечение. Почему?
Все просто: проблема ребенка — банальная гиподинамия, гипоксия и дефицит витамин Д (а иногда и многих других витаминов на фоне нездорового питания).
Здоровому ребенку нужно как можно чаще быть на улице, много бегать, прыгать и двигаться. Тогда его кости, мышцы, сосуды и сердце развиваются полноценно, гармонично, и нет проблем с давлением, пульсом и прочих проявлений астении.
Но родителям проще иметь диагноз, чем объяснять собственную лень в отношении воспитания ребенка. Ведь мы учим детей своим примером, и если мы лежим на диване, сложно убедить сына или дочь ходить в спортзал.
Если вы увидели в карте эти диагнозы или услышали их от врача, стоит проконсультироваться в другой клинике.
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