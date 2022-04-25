Питание по часам не лучше подсчёта калорий

Ограниченный по времени приём пищи в деле борьбы с лишним весом даёт не лучшие результаты, чем тщательный подсчёт калорий. К такому выводу пришли ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу.Неприятная новость для постоянно растущей армии любителей диеты по времени, которая подразумевает приём пищи в какой-то определенный период дня, например, с 9:00 до 18:00. Эта разновидность прерывистого голодания, по мнению ряда экспертов, является одним из лучших способов избавления от лишнего веса. Но китайские исследователи сравнили данный подход с хорошо известным уже на протяжении длительного периода времени методом подсчёта калорий и оказалось, что две этих диеты практически не различаются между собой по уровню получаемых результатов.Итоги исследования предполагают, что ограничения по калорийности объясняют большую часть тех положительных моментов, которые достигаются в период диеты по времени. Они - определяющий фактор потери веса, а также уменьшения жировых отложений, висцерального жира, снижения артериального давления, уровня глюкозы и липидов. Все это зависит именно от сокращения количества калорий, при этом совершенно не важно, в какой временной период в течение дня люди их употребляют. В исследовании приняли участие 139 взрослых добровольцев с избыточным весом и ожирением, все родом из Гуанчжоу.Их разделили на две группы, и в одной предлагалось ограничить употребление пищи до 1 500 - 1 800 калорий в сутки для мужчин и 1 200 - 1 500 для женщин, а участникам второй группы предлагалось употреблять одинаковое количество калорий, но только в период с 8:00 до 16:00. В конце года обе группы потеряли в весе примерно одинаковое количество - от 6 до 8 кг. И питание по расписанию не дало какой-то существенной разницы или преимуществ.