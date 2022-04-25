Как при помощи обычного карандаша можно быстро улучшить зрение

Из-за телефонов и компьютеров наше зрение сильно страдает. Иногда нагрузка на глаза просто колоссальная. Эксперты рассказали, какое упражнение поможет вернуть зоркость.С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки, или же мы начинаем носить линзы. Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи. Врачи также просят соблюдать давно известное всем правило: как можно меньше проводить времени за компьютером и телевизором. В современный реалиях это выполнить сложно, особенно, если работа требует ежедневного использования техники. Однако и для офисных работников врачи уже давно разработали специальную гимнастику для глаз.Еще один прием, который может помочь вам сохранить зрение — это простое упражнение для тренировки глаз, пишет британское издание Express. Чтобы его выполнить, вам потребуется карандаш, ручка или любой другой предмет, который похож на них по форме и размеру.Выполнять упражнение нужно следующим образом:Возьмите в руку карандаш. Расположите руку таким образом, чтобы карандаш оказался в 35 сантиметрах от вашего носа;Сконцентрируйтесь на кончике карандаша;Начните медленно приближать его к себе;Продолжайте приближать карандаш к себе до тех пор, пока он не удвоится;Как только это произойдет, посмотрите вдаль, полностью игнорируя карандаш. Расслабьтесь;Аккуратно верните карандаш на исходную позицию. Повторите упражнение.«Такое упражнение требует ежедневной практики. В идеале вы должны делать до 30 подходов за день. Но это, конечно, не обязательно. Начните с 3-5, потом постепенно увеличивайте нагрузку. При ответственном подходе ваше зрение должно улучшиться уже через 4-6 недель», — говорят британское офтальмологи.Существует и упрощенная версия упражнения. Вам нужно просто взять карандаш, расположить его как можно ближе к носу, сфокусировавшись на кончике. Как только он начнет двоится, нужно резко посмотреть в даль. Но вариант с медленным приближением и отдалением все же эффективнее, говорят специалисты.Чтобы дольше оставаться зорким, нужно соблюдать еще несколько простых правил:защищать глаза от яркого света, правильно подобрав солнцезащитные очки;сбалансированно питаться. Список продуктов, которые могут стать отличной поддержкой для глаз, можно найти ЗДЕСЬ;не забывать про гимнастику для глаз, а также стараться как можно меньше времени проводить за компьютером. Хотя бы по выходным;если вас беспокоит сухость, покраснение белков, зуд, неприятные ощущения в глазах и другие симптомы, то не затягивайте, обязательно запишитесь на прием к офтальмологу.