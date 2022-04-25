Врач Шуппо назвала пищевые привычки, которые ускоряют старение организма

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По словам врача Ольги Шуппо, пристрастие к продуктам с быстрыми углеводами является одной из тех пищевых привычек, из-за которых быстро возникают внешние симптомы старения.«Питание сказываться на состоянии здоровья человека, а также его внешности. Некоторые продукты и пищевые привычки способны ускорить процесс старения», - сообщила в интервью врач.В частности, уточняет Ольга Шуппо, старению способствует злоупотребление продуктами, содержащими большие дозы рафинированных углеводов. Особенно богаты этим типом быстрых углеводов разнообразные сласти, изделия из бело пшеничной муки. Привычка ежедневно есть такие продукты способствует хроническому воспалению в связи с тем, что подобная пища повышает содержание сахара в крови. Воспаление, в свою очередь, затрагивает сосуды, негативно влияет на состояние кожи.Еще одной пищевой привычкой, которая ускоряет старение организма, Шуппо назвала бесконтрольное поедание фруктов. Если, например, в доме стоит ваза с фруктами, которые весь день используются как перекус, это может увеличивать инсулиновую нагрузку из-за избытка фруктозы. В результате тело ощущает усталость, изнурение, и это усиливает эффект старения.Кроме того, врагом моложавости является недостаток влаги. Медик заметила, что при употреблении недостаточного количества воды организм хуже избавляется от переработанных веществ, токсинов – это может содействовать внешнему старению, ухудшая состояние кожи.