Темп ходьбы человека может отражать то, с какой скоростью стареет его организм, и может ли он рассчитывать на долголетие, допускают ученые.Ходьба в быстром темпе может замедлять старение и продлевать жизнь, тормозя процесс укорочения теломер – концевых участков хромосом. Длина теломер в хромосомах постепенно сокращается по мере клеточного деления и в целом она коррелирует с продолжительностью человеческой жизни. В тех случаях, когда теломеры быстро укорачиваются, организм подвергается хроническим заболеваниям и отличается слабой жизнестойкостью. Короткие теломеры означают высокий риск ранней смерти.Ученые Лестерского университета провели исследование с участием более 400 000 человека – его результаты говорят, что длина теломер определенным образом соотносится со скоростью ходьбы людей. Научные специалисты установили, что люди, которые ходят в быстром темпе, обладают более длинными теломерами и живут дольше, чем люди с медленной походкой.При наличии быстрой походки наступление старения может задерживаться примерно на 16 лет, а продолжительность жизни увеличиваться примерно на 20 лет, допускают исследователи.Примечательно и то, что ходьба в быстром темпе, по мнению ученых, является отдельным самостоятельным фактором влияния – позитивный эффект такой ходьбы проявляется независимо от присутствия других видов физической активности в жизни людей. В свою очередь, считают ученые,«медленная скорость ходьбы может быть простым индикатором повышенного риска хронических заболеваний и быстрого старения людей».