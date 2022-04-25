Правда ли, что все болезни от нервов

Существует расхожее мнение о том, что все болезни, начиная от легкой простуды и заканчивая тяжелыми опухолями, происходят от нервов. О том, насколько оно соответствует действительности, рассказал терапевт Зандан Доржиев.В последнем справочнике МКБ названо что-то около 55 тысяч заболеваний. Если бы у всех была одна причина, это сильно упростило бы жизнь ученым и медикам, которые, как мне кажется, совместными усилиями сумели бы в этом случае разработать эффективное лечение и, что особенно важно, профилактику всех недугов разом. Увы, все не так просто, и причины у болезней разные. Можно выделить два основополагающих фактора нарушений со здоровьем - влияние внешней среды и гены или наследственность. То есть какие-то внешние обстоятельства вроде бактерий, вирусов, травм, вредных привычек и множества иных причин, либо набор генов, полученных нами от родителей, который во много раз увеличивает вероятность развития той или иной патологии.Это не значит, что болезнь вызывается либо одним фактором, либо другим. К примеру, здоровый образ жизни может сильно снизить влияние наследственной предрасположенности к диабету и гипертонии, а вредные привычки вроде курения и увлечения алкоголем сократят продолжительность жизни, хотя большинство ваших родственников доживали до 90 и даже старше. Что до стресса, то этот фактор тоже во многих случаях является одной из причин проблем со здоровьем.Что вообще такое стресс? Эволюционно этот механизм был нам подарен природой для совершения быстрых действий в экстремальных условиях (так называемое состояние «бей или беги»). Наш далекий предок охотник вдруг оказывался наедине перед тигром или членами враждующего племени. Необходимо было действовать очень быстро - сражаться или убегать. Наступал стресс, резко увеличивающий дыхание и сердцебиение, выбрасывающий в кровь стрессовые гормоны вроде адреналина, повышающие мышечную силу и выносливость. Все это мобилизовало тело и мозг к выполнению интенсивной работы в короткий период времени. Опасность проходила - исчезал стресс. В этом плане он был и остается полезным инструментом. Но бывает, к сожалению, довольно часто, что это состояние затягивается по времени не на часы, а на дни, недели, месяцы и даже годы. Естественно, что в этом случае стресс становится хронической патологией, которая может стать одним из триггеров целого ряда нарушений здоровья. Двигатель не может работать на максимуме оборотов постоянно. Хронический стресс снижает иммунитет, негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, может быть причиной стойких воспалительных процессов и многого другого.