Специалисты рассказали, когда насморк вызван психологическими проблемами

В интернете можно найти множество объяснений разным заболеванием. Если искать психосоматические объяснения, тогда интернет скажет вам, что шея болит от большого количества проблем, спина от нехватки поддержки, а насморк возникает из-за депрессии. Как сообщает "Слово и Дело", эксперты рассказали, правда ли насморк может вылечить психолог и как понять, что дело не в кривой перегородке.Оториноларинголог Светлана Миронова рассказала, что насморк действительно может быть связан с психологическими проблемами. Однако перед походом к психологу следует точно убедиться, что проблема не в заболевании или особенностях анатомии носа. Стоит убедиться, что причиной насморка не является: ОРВИ, нарушение анатомии носа, аллергическая реакция, беременность, последствия приема препаратов, нарушения кровообращения, факторы окружающей среды, присутствие инородных тел в носу, воспалительные процессы, рефлюкс-эзофагит. Если все эти причины опровергнуты, причиной действительно может служить психосоматика.Психологи заявляют, что депрессия и насморк могут быть связаны. Однако объяснение у всех разное. Дело в том, что во время депрессий, иммунная система человека ослабевает. Это становится причиной более частого заболевания простудой, насморком и более серьезными болезнями. Психолог Татьяна Клишина сравнила насморк с невыплаканными слезами во время стресса. Следовательно причиной внезапно появившегося насморка могут быть скрытые эмоции.