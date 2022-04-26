Распространенные привычки, которые вредят мозгу: доктор Филипс

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Клинический нейробиолог доктор Элизабет Филипс предупреждает, что недостаток воды вредит организму, в частности, способствует нарушениям когнитивного характера.Доктор Филипс рассказала в интервью, что распространенные среди людей привычки могут серьезно вредить головному мозгу. Одной из них эксперт считает недостаточное потребление чистой питьевой воды – источниками влаги во многих случаях являются калорийные напитки. Люди часто недооценивают ту опасность для здоровья, которую представляет собой недостаточное питье воды, говорит доктор Филипс.«Обезвоживание даже на один-три процента может привести к снижению активности нейронов головного мозга, нарушению когнитивных функций, плохому настроению и усталости», - констатирует нейробиолог.Еще одна распространенная привычка, которая вредит мозгу, – это потребление большого количества рафинированных углеводов, способных повышать уровень сахара в крови.«Длительные проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином не только увеличивают риск развития диабета 2 типа, но и повреждают мозг – первыми симптомами этого становятся туман в голове, усталость и плохое настроение», - напоминает ученый.Помимо избытка сахара и недостатка воды на здоровье мозга также влияют гормоны стресса. Многие научные данные говорят, что, в частности, гормон стресса кортизол может изменять структуру мозга.«Если вы просыпаетесь с чувством усталости в течение трех или более дней, это явный признак того, что ваш мозг подвергается негативному воздействию и борется с ним. Вы также можете заметить, что чувствуете себя более раздражительным, не можете сосредоточиться», - подсказала нейробиолог.Как улучшить здоровье мозга: советы доктора Филиппс.Приучить себя к определенному режиму сна, когда засыпание и пробуждение происходят в одно время.Включить в свой рацион здоровые жиры, в частности, омега-3, усиливающие мозговую деятельность: их источники – жирная рыба, семена льна, яйца, орехи, авокадо, нерафинированные растительные масла.Физическая активность важна для здоровья мозга, но избыток нагрузок может создавать дополнительный стресс – важно не переутомляться.Очень полезно гулять на свежем воздухе – это один из лучших способов дать мозгу необходимый ему кислород.