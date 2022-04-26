Ученые рассказали о пользе средиземноморской диеты для беременных

В последние годы идея о том, что средиземноморская диета является вариантом здорового образа жизни, становится все более очевидной. Цель средиземноморской диеты, состоящей из различных фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, оливкового масла и белков, состоит в том, чтобы уменьшить количество нездоровых жиров и заменить их здоровыми жирами. Например, оливковое масло и жирная рыба являются ключевыми компонентами рациона, употребляемыми вместо обработанных продуктов, масла или красного мяса. Эти продукты содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень холестерина. Среди многих преимуществ средиземноморской диеты можно отметить снижение риска таких заболеваний, как болезни сердца или диабет.Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, еще раз подтверждает, что соблюдение средиземноморской диеты также может снизить риск преэклампсии у беременных женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации сердца.Преэклампсия - это состояние, характеризующееся высоким кровяным давлением, возникающим на поздних сроках беременности. Она также характеризуется повреждением органов. Преэклампсия играет большую роль как в смерти матери, так и плода. Однако в США она затрагивает почти в два раза больше чернокожих женщин по сравнению с другими.Исследователи следили за более чем 8000 женщин, которые были частью Бостонской когорты рождения, исследования, которое первоначально ставило целью понять генетические факторы риска, связанные с преждевременными родами. Почти половина участников были чернокожими, четверть - латиноамериканцами, а остальные - представителями других рас.Через два-три дня после родов женщинам в исследовании был назначен диетический опрос, в котором задавались вопросы о том, как соблюдались средиземноморские диетические рекомендации во время беременности. Затем участникам был присвоен балл, основанный на том, насколько внимательно они следовали диетическим рекомендациям (чем выше балл, тем чаще соблюдались рекомендации средиземноморской диеты).После учета ряда других факторов (таких как возраст, семейное положение, раса и образование) ученые пришли к выводу, что люди, которые более внимательно следовали средиземноморским диетическим рекомендациям, были на 22% -28% менее склонны к развитию преэклампсии, независимо от расовой принадлежности.Исследовательская группа отметила, что необходимы дополнительные исследования в клинических испытаниях, чтобы лучше понять общее воздействие средиземноморской диеты во время беременности.