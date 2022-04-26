Как похудение всего на 2 кило может сказаться на здоровье: 9 научных фактов

Даже сбросив пару килограммов, вы начнете замечать положительные изменения в своем организме. Вот лишь некоторые из них.Это факт — похудеть непросто, особенно, если вам уже больше 30-40 лет. Но попыток оставлять нельзя, даже если в зеркале вы не видите особенных изменений, и никто вокруг не восхищается вашей стройностью.Пусть это будет всего 2-3 килограмма, которые «покинули» вас, но даже эта потеря запускает важные процессы в организме, а главное — прибавляет вам здоровья.Вот лишь несколько изменений, которые происходят с вашим телом, когда вы планомерно и целенаправленно начинаете терять вес.Уменьшаются запасы вредного жираКогда вы худеете, то калорий тратите больше, чем потребляете. Но откуда организм получает энергию? Ответ прост — из ваших жировых клеток. Именно они компенсируют затраты, и как следствие — их становится все меньше и меньше.Главное, что тают запасы висцерального жира — того, что обволакивает ваши внутренние органы. Он гораздо вреднее, чем подкожный жирок, хотя и не виден настолько явно. Именно этот вид жира в ответе за то, что растет риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже рака.Есть один важный нюанс — если вы остановитесь и вновь наберете сброшенные килограммы, это может привести к чрезмерному увеличению жировых клеток. Их будет даже больше, чем до того, как вы похудели.Улучшается иммунитетИзбыточный вес приводит к усилению воспалительных процессов в организме и развитию хронических заболеваний. Риск болезней сердца, диабета и рака может возрасти в разы.В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Research, говорится, что потеря в среднем 3 кг веса уменьшает процессы воспаления за счет подавления производства провоспалительных белков. Также потеря веса улучшает работу иммунной системы.Нормализуется уровень сахараПотеря даже пары-тройки лишних килограммов может улучшить способность вашего организма регулировать уровень сахара в крови.Когда человек меньше ест и больше двигается, запуская процесс похудения, улучшается чувствительность к инсулину. Это позволяет организму лучше контролировать уровень глюкозы. Как следствие — уйдут приступы голода и желание съесть что-то ужасно вредное.Изменится уровень метаболизмаНедавно ученые сделали вывод — метаболизм с возрастом почти не меняется. Как в 20 лет, так и в 60, общий расход энергии остается стабильным и лишь в пожилом возрасте начинает снижаться.Но когда вы худеете, скорость метаболизма меняется — наш организм старается тратить как можно меньше энергии. Но замедление метаболизма — относительное явление. Если вы начнете голодать, худея, то обмен веществ может затормозиться настолько, что никакого эффекта от сокращения калорий не будет. И даже после возвращения к привычному рациону питания метаболизм еще долго останется замедленным.А вот при умеренном, но комфортном ограничении калорийности питания (плюс физическая активность) расход энергии часто не снижается, а наоборот повышается.Улучшится качество снаВ исследовании Пенсильванского университета говорится, что даже небольшая потеря веса может улучшить качество сна. А это значит, что у вас будет больше энергии и хорошее настроение.Снизится нагрузка на суставыТут работают простые правила — чем больше вы весите, тем большую нагрузку получают кости и суставы при движении. Со временем ситуация может стать весьма плачевной и может дойти даже до повреждения суставов и развития тяжелых заболеваний. Потеря 2-3 кг лишнего веса может заметно снизить нагрузку на ваши суставы.Сердцу станет легчеПохудение повышает уровень «полезного» холестерина и снижает уровень триглицеридов. Это заметно уменьшает риск развития сердечных заболеваний. В исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, у женщин с избыточным весом и ожирением, которые планомерно худели в течение двух лет, отмечалось снижение общего уровня холестерина, причем, независимо от количества сброшенных килограммов.Начнет нормализоваться давлениеКогда вы «носите» на себе лишний вес, вашему сердцу приходится работать гораздо интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. Это может стать причиной повышения артериального давления.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes Care, похудение может привести к снижению систолического и диастолического артериального давления у людей с избыточным весом или ожирением, страдающих диабетом 2 типа.Улучшится настроениеСбросив 2-3 килограмма, вы почувствуете гордость, удовлетворение и радость от полученного результата — даже если это только начало пути к похудению. Обзор исследований показал, что даже если похудение идет не самыми активными темпами, у человека заметно повышаются показатели самооценки.Так что, даже если вы пока не видите радикальных результатов и стрелка на весах недалеко ушла влево от прежних значений, изменения в образе жизни — корректировка питания и увеличение физической активности — могут оказать очень заметное положительное влияние на ваше здоровье.И, разумеется, начнет меняться внешность, а это не может не вдохновлять. Мы собрали несколько впечатляющих примеров в фотогалерее — листайте!