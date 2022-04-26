Частые простуды и еще 9 признаков «закисления» организма

Причин, почему человек часто болеет ОРВИ или даже ангиной, может быть много. Но одна из них не совсем очевидная для многих — нарушение кислотно-щелочного баланса или попросту «закисление» организма.О «закислении» принято говорить при повышении кислотности в организме и снижении pH крови. Это нарушение кислотно-щелочного баланса врачи называют ацидоз. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным.Для справкиНормальная кислотность крови составляет 7,35 — 7,45 по шкале рН. Смещение показателя ниже 7,35 говорит об ацидозе (увеличение кислотности), а при превышении 7,45 — об алкалозе (избытке в крови веществ со свойствами щелочей).Как понять, что это ацидозРаспознать нарушение кислотно-щелочного баланса по клиническим признакам непросто — они характерны для многих заболеваний.Вот 10 типичных проявлений ацидоза, которые назвала гастроэнтеролог ФМБА Ирина Бакулина.проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота). Ацидоз может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, кишечный микоз.головокружение,склонность к частым простудам, бронхитам. Это объясняется тем, что кислая среда не способна противостоять вирусным инфекциям.ожирение,частый кариес,бессонница,усталость,ломкость ногтей,выпадение волос,сухость кожи.Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.- Самое доступное средство для проверки кислотности в организме — лакмусовая бумага. Ее необходимо окунуть в слюну на 2-3 секунды и сравнить с цветом на специальной шкале, которая содержится в упаковке лакмусовой бумаги. В лабораторных условиях эффективно определить уровень кислотности помогут общие анализы крови и мочи, глюкозы, показатели работы печени и почек, — рассказала Ирина Бакулина.Основные причиныПо словам доктора, чаще всего ацидоз может развиваться после перенесенной операции на кишечнике, на фоне нарушения микрофлоры опять же кишечника, а также у тех, кто долго принимает сосудосуживающие средства. Но это нее все. К «закислению» могут приводить также:неправильный рацион (употребление большого количества красного мяса, яиц, морепродуктов, кофе) или, наоборот, голодание,нарушение обмена веществ,патологии дыхательной системы,патологии сердечно-сосудистой системы,беременность.Что делатьЕсли «закисление» организма подтвердилось, врачи советуют, в первую очередь, скорректировать свой рацион питания.6 советов от врача-гастроэнтеролога ФНКЦ ФМБА России:Сократите потребление кислой, жареной пищи и еды с большим гликемическим индексом (макароны, белые хлеб, рис).Добавьте в рацион зелень и зеленые овощи.Включите в меню крахмалистые корнеплоды — картофель, свеклу.Разнообразьте питание растительными белками — бобовыми и орехами.Не забывайте о фруктах.Сократите потребление токсинов — алкоголя, табака и медикаментов.Врач-токсиколог Михаил Кутушов считает, что для борьбы с «закислением» организма главное, что надо сделать, — отказаться от сахара.- Щелочная диета — наиболее простой и естественный способ для нормализации баланса pH и улучшения общего состояния, — говорит профессор Кутушов и объясняет, что в нее входит.В меню вводят листовую капусту, кабачки, шпинат, семечки, разные виды орехов, изюм, соли.Максимально из рациона убирают молочные продукты, яйца, фастфуд, шоколад и сладости.Также можно использовать травы, которые обладают ощелачивающим действием на организм: мать-мачеху, календулу, шиповник, мелиссу, мяту.По утрам можно выпивать стакан воды с лимоном. Несмотря на то, что этот фрукт кислый на вкус, щелочных веществ в нем все-таки больше, чем кислотных — при употреблении он дает в организме именно щелочную реакцию.