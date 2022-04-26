Ученые: домашние животные дают существенную защиту от гипертонии

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Исследования ученых подтверждают, что наличие домашних животных и «общение» с ними является эффективной профилактикой проблем со здоровьем, в частности, гипертонии.Исследования ученых подтверждают, что наличие домашних животных и «общение» с ними является эффективной профилактикой проблем со здоровьем, в частности, гипертонии.Медицинский журнал Circulation пишет, что очередное исследование, проведенное австралийскими учеными, свидетельствует о той существенной пользе, которую приносит нашему здоровью владение домашними животными.«Проживание с домашними животными и уход за ними может помочь снизить показатели артериального давления», - заявили научные специалисты, проанализировав данные 5741 человека.В определенной степени оздоровительный эффект от владения домашними животными ученые связывают с лучшей защитой от стресса. Исследователи констатируют, что люди, в доме которых живут животные, склонны проявлять более здоровые реакции на стрессовые события, чем люди без домашних питомцев. В частности, владельцы собак и кошек при столкновении со стрессором реагируют более умеренной частотой сердечных сокращений и значительно меньшим увеличением кровяного давления, чем люди, живущие без животных. Также замечено, что владельцы домашних животных с большей вероятностью быстрее выздоравливают в присутствии своих питомцев. Эти закономерности, по версии специалистов, связаны с выработкой веществ-нейромедиатров, обеспечивающих телу способность расслабляться, ощущать радость, умиротворение и другие приятные эмоции. Вдобавок под влиянием таких «гормонов радости» быстрее осуществляются процессы заживления, регенерации, восстановления. У владельцев животных, как было установлено, данные вещества интенсивнее вырабатываются в моменты «общения» с питомцами.В свою очередь, канадскими учеными было проведено исследование, из которого следует, что наиболее существенную защиту от гипертонии может давать людям воспитание собак.«Владельцы собак больше занимаются физическими упражнениями и гуляют», - в этом специалисты видят объяснение позитивного эффекта.Исследователи пришли к заключению, что владельцы собак гуляют в среднем 300 минут в неделю, тогда как люди, не имеющие собак, гуляют почти вдвое меньше, только 168 минут в неделю.