9 шагов к долголетию, которые доказаны наукой

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Согласно последним данным исследования, проведенного британскими учеными, на продолжительность жизни влияет не столько генетическая предрасположенность, сколько ведение правильного образа жизни. Что следует делать, по мнению специалистов, чтобы жить долго и сохранять при этом здоровье?Ученые утверждают, что возможно наполовину снизить риск инсульта, если увеличить физическую активность до получаса в день, принимать пищу 5 раз в день, и в каждом приеме должны обязательно быть овощи или фрукты, бросить курение и сократить алкоголь.Правила долгой жизниЕсть самые очевидные правила, о которых знают все люди. Но ученые узнали от долгожителей некоторые особенности питания, методы расслабления и обретения устойчивости к стрессам, гимнастические упражнения, которые можно применять для замедления старения.1. Физическая активность«Движение – это жизнь» и единственный источник здоровья и молодости, считает профессор медицины Ольшански. Исследователь процессов старения из иллинойского Университета подтверждает, что гимнастические упражнения улучшают настроение, повышают остроту ума, увеличивают мышечную и костную массу. Пользу вы заметите уже после первых занятий, говорит Ольшански, а если занятия в фитнес центре не позволяет здоровье или финансовое положение, то можно просто гулять на свежем воздухе. Если нет желания накачивать мускулатуру, то подойдут упражнения на расслабление или растяжку.2. Не спешите на пенсиюПосле того, как человек прекращает ходить на работу, у него часто начинает развиваться ожирение, и возникают хронические процессы. Итальянский ученый Феруччи предлагает большое разнообразие способов для проведения свободного времени. Большинство итальянских пенсионеров предпочитают после достижения преклонного возраста, копаться на грядках и выращивать виноград на небольших фермах. Если нет желания или возможности реализовать себя в сельском хозяйстве, то можно устроиться сторожем в музей, заодно изучая произведения искусства. Подойдут любые варианты, главное – чувствовать свою востребованность.3. Правильный завтракМедики считают, что завтрак – это наиболее важная пища, определяющая весь день. И лучше всего, если завтраком станут злаки, которые являются источником клетчатки. Цельнозерновые продукты, особенно в первый прием пищи, помогут стабилизировать уровень сахара в крови и сохранить его постоянным на весь день.4. Зубная нить – это важноДоктор Перлз из Университета Нью-Йорка утверждает, что ежедневное применение зубной нити поможет сохранить здоровье артерий. При регулярном использовании, флосс снизит количество болезнетворных микробов во рту, которые с продуктами попадают в организм и вызывают воспалительные процессы в артериях, что ведет к риску сердечных болезней. Еще лучший эффект вы получите, если будете пользоваться нитью дважды в день.5. Наладьте сонПолноценный сон добавляет еще несколько лет жизни. Ночной отдых позволяет восстановиться организму и наладить работу клеточных структур. Чтобы достичь REM-фaзы (быстрого сна), необходим непрерывный сон, как минимум, в течение шести часов.6. Управляйте стрессомПоследние исследования подтвердили, что люди, которые долго живут, не принимают близко к сердцу маловажные проблемы. Они более спокойны, уравновешены по своему характеру и образу жизни. Если вы хотите прибавить к своему сроку несколько лет, то научитесь спокойнее относиться к повседневным стрессам, которые все равно не в силах изменить. Подойдут прогулки, общение с друзьями и единомышленниками, интересное хобби, упражнения на расслабление и глубокое дыхание.7. Питайтесь правильноДолгожители употребляют много продуктов, содержащих важные витамины и микроэлементы – селен, бета каротин, витамины С и Е. Кроме увеличения срока жизни, эти вещества способствуют улучшению когнитивных показателей. Итальянский ученый Феруччи предлагает употреблять поменьше продуктов белого цвета – рафинированного сахара, пшеничного хлеба, соли, муки, и вместо них добавить в рацион разноцветные овощи и фрукты, темный зерновой хлеб и злаки.8. Правильные привычкиДолгожители отличаются тем, что имеют довольно строгий распорядок дня. Они обычно засыпают и просыпаются в одно и то же время, заботятся о своем здоровье, не курят и не злоупотребляют спиртными напитками. Их питание в основном состоит из растительных продуктов, бобовых и орехов. Они активно работают в собственном саду или занимаются физическими упражнениями. Кроме этого, они много времени проводят с семьей или служат обществу.9. Общайтесь на здоровьеРегулярное общение со своими родственниками, друзьями, коллегами – повышает настроение и снижает риск возникновения депрессии, которая зачастую приводит к раннему угасанию и смерти. Многие психологи утверждают, что главное пользой физических упражнений в старшей возрастной группе, является постоянный контакт и социальные взаимодействия.