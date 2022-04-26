Секретом долголетия может быть употребление разнообразных видов белка

Употребление различных видов белка помогает прожить долгую жизнь за счет снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.Болезни сердца и инсульты ежегодно уносят сотни тысяч жизней, и предшественником этих состояний является высокое кровяное давление. Снижение риска гипертонии также может привести к снижению риска некоторых серьезных проблем со здоровьем, и добиться этого помогает питание, – пишет журнал Hypertension.«Если ваше высокое кровяное давление переходит в «красную зону», это повышает вероятность таких опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, как сердечный приступ и инсульт. Вот почему важно держать свое артериальное давление под контролем».Исследования показывают, что снизить подверженность человека гипертонии помогает употребление разнообразных видов белка. В частности, Hypertension приводит данные китайского проекта с участием 12 200 взрослых человек (средний возраст – 41 год). Учеными было установлено, что люди, которые регулярно употребляют белок из разных пищевых источников, лучше защищены от проблем с высоким давлением и гипертонией.«У людей с самым высоким показателем потребления белка риск развития высокого кровяного давления может быть ниже на 66 процентов. В свою очередь, люди, употребляющие наименьшее количество белка, имеют самый высокий риск возникновения гипертензии», - заявили научные специалисты.Комментируя результаты исследования, один из его авторов, доктор Сяньхуэй Цинь, заметил, что питание может быть легкодоступным и действенным способом борьбы с гипертонией и простым секретом долголетия. Наряду с жирами и углеводами белок является одним из трех основных макроэлементов, его потребление должно быть регулярным и как можно более разнообразным – благодаря этому можно эффективнее контролировать аппетит и вес, уровни сахара и холестерина в крови, артериальное давление, что в конечном итоге продлевает здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы. Таким образом, в рационе должны присутствовать необработанное красное мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи, злаки.