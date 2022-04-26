Назван полезный овощ для уменьшения объема жира на животе
У некоторых людей имеется генетическая предрасположенность к появлению отложений именно в таком месте. Малейший набор веса, буквально 2-3 килограмма – и страдает талия. Во всех этих случаях есть овощ, употребление которого помогает терять лишние сантиметры в проблемных местах. Это обыкновенный листовой шпинат.
Он содержит в себе массу клетчатки, которая улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм. Кроме того, в шпинате содержится большое количество витаминов группы В, и белка. В приготовленной порции шпината (примерного 200 грамм) содержится около 5 грамм белка и суточная норма фолиевой кислоты
Все это помогает бороться с лишним весом не за счет таяния мышечной массы, а исключительно за счет ухода жировых отложений в ненужных местах. Кроме шпината, от некоторых специалистов можно услышать такое же мнение о таком корнеплоде, как репа. Она обладает теми же положительными свойствами, которые ускоряют процесс похудения.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий