Если наступил на ржавый гвоздь, можно умереть: травматолог рассказал о смертельной дачной травме

В майские праздники теплое солнышко пригревает, хочется пройтись по травке, но внезапно пронзает острая боль в стопе! Если проткнул ногу ржавым гвоздем, просто помазать ранку йодом нельзя. Но почему?Ситуация, когда глава семейства, малыш или кто-то из отдыхающих на даче взрослых наступил стопой на ржавый гвоздь — не редкость. Подобное возможно, если на даче идет строительство, меняют забор или перекапывают бабушкин участок. Опасно хождение босиком в пределах дачных массивов и построек, особенно старых и ветхих.Гвоздем легко поранить руку или другие части тела в ходе ремонта или других работ. Если травма была нанесена ржавым гвоздем, нужно знать, чем обработать рану, какие действия предпринять сразу и что нужно сделать после того, как остановится кровь и утихнет боль. Правила оказания первой помощи в такой ситуации на даче или природе, в деревне «Доктору Питеру» рассказал Анвар Гиниятов, ведущий травматолог-ортопед «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.Что делать, если наступил на ржавый гвоздьВ первую очередь, следует осмотреть рану и постараться оценить ее масштаб и состояние. После этого поврежденный участок на ноге или руке, в других частях тела, нужно обработать и перевязать. А затем каждому пострадавшему нужно в обязательном порядке обратиться к травматологу.Причем посетить врача необходимо в течение первых часов после того, как была получена такая рана.Специалист проведет осмотр и проверит, не осталось ли в ране инородных тел — кусочков металла, дерева, ржавчины.Степень тяжести подобных повреждений сильно различается, ведь гвозди бывают разного размера, длины и толщины. Если врач при осмотре заподозрит, что гвоздь проткнул кость, придется сделать рентген. Это нужно для того, чтобы исключить серьезные, тяжелые повреждения.Если времени прошло многоЕсли поехать к врачу сразу не получилось — не было возможности или в силу иных обстоятельств — и со времени получения травмы прошло больше 12 часов, то обращаться следует уже к врачу-хирургу по месту жительства (или к дежурному, если это праздники). Сделать это нужно в обязательном порядке, даже если вам кажется, что инцидент обошелся без последствий и идти в поликлинику совсем не обязательно. Риск нагноения и развития инфекционных заболеваний при подобных ранах достаточно велик.Рана глубокая, идет кровьЕсли прокол от гвоздя оказался глубоким, повреждена не только кожа, но и подлежащие ткани, то, скорее всего, кровотечение будет довольно обильным, длительным. Поэтому, прежде всего, потребуется оказание первой помощи — нужно остановить кровь. Для этого потребуется ватный тампон, отрез бинта или просто чистый кусочек ткани (что есть под рукой, поскольку мы ведем речь о даче или природе). Их следует смочить перекисью водорода (должна быть в автомобильной и дачной аптечке), а затем аккуратно прижать этот смоченный тампон к ране.Когда кровотечение остановится, рану нужно будет сразу же промыть, причем дважды. Сначала — чистой водой, а затем с использованием мыла или дезинфицирующего средства. Можно использовать хлоргексидин, фурацилин или 3% раствор перекиси водорода. Обработать нужно не только само место прокола, но и кожу вокруг него.Повязка на рану для защитыНа промытую рану следует наложить повязку. В идеале она должна быть из стерильного бинта, но если под рукой его нет, то можно использовать чистый отрез ткани. Главное, чтобы повязка была чистой. В районе стопы повязка должна быть более плотной: это смягчит нагрузку на поврежденный участок. После перевязки можно отправляться в травматологический пункт или поликлинику.Чем опасны подобные раны?Последствия от получения такой раны могут быть весьма серьезные. Особенно, если гвоздь был ржавый или долго пролежал в земле. Если так можно выразиться, наименьшим злом станет сильная потеря крови из-за повреждения сосудов или развывшееся впоследствии воспаление. Эти проблемы можно относительно просто устранить, применяя консервативные или хирургические подходы.При худшем сценарии у человека может развиться столбняк или заражение крови — сепсис из-за попадания глубоко в ткани патогенных бактерий.И в том и другом случае есть риск летального исхода. Поэтому так важно не заниматься самолечением и обязательно пройти вакцинацию от столбняка. Это особенно важно для тех, кто последний раз делал прививки от столбняка еще в школе или с момента последней вакцинации минуло более 5-7 лет.Признаки осложнений после раненияКонечно, далеко не каждый после того, как поранился ржавым гвоздем, поедет к врачу. На даче всегда много дел, некогда кататься по врачам, ведь рана кажется пустяковой. Однако, через пару дней ситуация может в корне поменяться — если возникает воспаление, нагноение.Иногда медицинская помощь требуется незамедлительно. Например, если резко повысилась температура, а место раны сильно опухло, эта область болит или «горит». В этом случае лучше сразу обращаться в больницу.