Сколько нужно заниматься спортом, чтобы похудеть

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Нейробиолог из университета штата Вашингтон Трэвис Браун назвал продолжительность оптимальной еженедельной физнагрузки. Он объяснил, как можно чередовать разные виды спорта.«Людям в возрасте от 19 до 64 лет каждую неделю нужно уделять 150 минут умеренной аэробной нагрузке: езде на велосипеде или ходьбе»,– рассказал эксперт.Идеальным спортом исследователь считает 75 минут интенсивной аэробной нагрузки.По информации Брауна, занятия спортом дважды в неделю с силовыми упраждениями отлично скажутся на самочувствии. Чтобы держать тонус мыщц и бодрость духа, можно сочетать умеренные и интенсивные тренировки каждую неделю.«Это могут быть две пробежки по 30 минут плюс 30-минутная быстрая ходьба»,– отметил специалист.Он назвал способ выполнять рекомендуемые 150 минут физической активности еженедельно. Человеку в этом случае стоит заниматься по 30 минут пять дней в неделю, передает Daily Mail.