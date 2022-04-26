Сладкоежки в группе риска: пищевая привычка, из-за которой разрушаются сосуды и образуются тромбы

Наше здоровье, самочувствие и внешний вид во многом зависят от того, что мы едим. И иногда наши пищевые привычки — это виновники появления опасных патологий.«Мы — это то, что мы едим», — вывод, к которому пришли еще древнегреческие мудрецы. Действительно, наш ежедневный рацион сильно отражается на внешнем виде, от него во многой зависит состояние здоровья. Жирная и калорийная еда провоцирует не только ожирение. У любителей поесть фастфуд и чипсы страдают сердце, ЖКТ, в сосудах образуются бляшки, на коже появляются высыпания и жирный блеск… Минусы можно перечислять еще долго.Еще один враг нашего здоровья — это сахар. Если вы часто едите сладости, то высок риск, что продолжительность вашей жизни сократиться, говорит врач-диетолог Елена Соломатина.Дело в том, что сахар, который не может усвоиться, начнет оказывать разрушающее действие на сосуды. Пострадает и вся кроветворная система. Избыток сладостей в рационе также сильно вредит нашему главному органу-фильтру — печени. Она начинает работать неправильно, из-за чего в организме появляется много холестерина низкой плотности. Он устремляется к поврежденным сосудам, как бы «залепляя» их.«Из-за этого образуется атеросклеротическая бляшка. Даже если она совсем не большая, то все равно начинает мешать кровотоку. Начинаются завихрения, формирование тромбов. Этот тромб может оторваться, пойти по кровяному руслу и закупорить артерию, которая питает мозг, сердце или легкие. Произойдет инсульт или инфаркт, нарушение дыхания», — пояснила эксперт порталу «Москва 24».Очень важен размер тромба, который образовался в организме. Если кровяной сгусток небольшой, он не до конца закупорил артерию, то шансы на спасение возрастают. Однако есть вероятность, что возникнут осложнения, например, у человека потом будет инвалидность. Если же тромб большой и полностью закупорит артерию, то здесь сложно что-то прогнозировать. Вероятность летального исхода очень высока, заключила эксперт.Опасные кровяные сгустки могут образоваться не только из-за чрезмерной любви к сладкому. Например, тромбы могут появиться у людей, которые привыкли к углеводной или жирной пищи. Несомненно, картошка, кукуруза, рис, мучное могут присутствовать в нашем рационе. Главное, не увлекаться такой пищей.