Стоматолог раскрыл секрет правильной чистки зубов

Вице-президент Стоматологической ассоциации, академик Валерий Леонтьев раскрыл секрет правильной чистки зубов. Им оказалась чистка по методу Басса (Чарльз Басс — известный врач и исследователь, — прим. «Ленты.ру»). В беседе с «АиФ» стоматолог назвал такую чистку залогом здоровья зубов.По словам академика, если чистить зубы неправильно, возникает зубной налет, который, в свою очередь, становится причиной кариеса.«Справиться с зубным налетом помогает чистка зубов. Главное — делать это правильно», — отметил Леонтьев.По методу Басса, щетку необходимо поставить под углом 45 градусов к оси зуба, а концы щетинок должны чуть проникать в пространство между зубами и бороздку десны. Щеткой следует двигать вперед-назад, совершая вибрирующие движения.