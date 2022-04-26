Стоматолог раскрыл секрет правильной чистки зубов
По словам академика, если чистить зубы неправильно, возникает зубной налет, который, в свою очередь, становится причиной кариеса.
«Справиться с зубным налетом помогает чистка зубов. Главное — делать это правильно», — отметил Леонтьев.
По методу Басса, щетку необходимо поставить под углом 45 градусов к оси зуба, а концы щетинок должны чуть проникать в пространство между зубами и бороздку десны. Щеткой следует двигать вперед-назад, совершая вибрирующие движения.
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