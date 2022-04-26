Почему повышены или понижены лейкоциты в крови: гематолог назвала причины

«Сейчас сдадим анализ крови, посмотрим лейкоциты и определим причину», — эту фразу нередко можно услышать от врача, когда решается вопрос о причинах инфекции. Но что такое лейкоциты, что они могут показать и рассказать?Лейкоциты или белые кровяные тельца — это компоненты крови, поддерживающие иммунитет человека. Они помогают нашему организму бороться с вирусами, бактериями и инфекциями. Этот тип клеток вырабатывается костным мозгом человека. На лейкоциты приходится всего около 1% общего объема нашей крови.Выделяют три вида белых кровяных телец. Лимфоциты формируют иммунную систему. Моноциты очищают организм от инородных микроорганизмов и отмирающих клеток. Третий вид — это гранулоциты, которые также делятся на три типа:Нейтрофилы борются с бактериями и грибками.Базофилы участвуют в иммунной реакции организма.Эозинофилы защищают от инфекций, вызванных паразитами. А также являются маркерами аллергической реакции: они увеличиваются при аллергии или в преддверии ее начала.Зачем нужно сдавать анализ на лейкоциты в крови, «Доктор Питер» уточнил у гематолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидата медицинских наук, доцента Рамили Голубенко.Повышены — но это нормальноВ норме в крови взрослого человека содержится от 3,98 до 10,4 ? 109 единиц на литр. Повышение уровня лейкоцитов или лейкоцитоз может быть физиологическим или патологическим. В первом случае одинаково увеличивается число всех лейкоцитов. Обычно это происходит из-за каких-либо внешних причин:интенсивной физической нагрузки,стресса,резкого изменения погоды,менструации у женщин.О чем говорит лейкоцитоз?Патологический лейкоцитоз — признак того, что в организме что-то пошло не так. Например, его атакуют вирусы или возникли бактериальные инфекции. Или начался воспалительный процесс. При этом увеличиться может количество только одного вида лейкоцитов. Выделяют пять разновидностей патологического лейкоцитоза. Каждый из них свидетельствуют о своей проблеме в организме.Базофильный лейкоцитоз — симптом заболеваний желудочно-кишечного тракта и сбоев в работе щитовидной железы. Впрочем, нередко он наблюдается у беременных женщин. И это совершенно нормально.При аллергиях у человека может начаться эозинофильный лейкоцитоз.При бактериальных инфекциях — нейтрофильный.Моноцитарный лейкоцитоз обычно наблюдается у людей, которые недавно переболели какой-либо инфекцией. Но иногда он может быть признаком и более серьезных проблем. Например, онкологии.Наконец, лимфоцитарный лейкоцитоз является спутником разнообразных вирусных инфекций: от обычного гриппа до гепатита С.Иногда нужно пересдать анализМожет ли быть такое, что при сдаче анализа крови лейкоциты повышены, а на самом деле этот результат ложный? Из-за чего такое может быть? Да, проблемы бывают.Количество каждого вида лейкоцитов проверяют в ходе клинического анализа крови. Для этого при исследовании составляют специальную лейкоцитарную формулу.Иногда анализ действительно может дать ложный результат. Обычно причиной таких ошибок становится неправильная подготовка к сдаче крови.Пониженные лейкоциты в крови — с чем связано?Пониженный уровень лейкоцитов в крови или лейкопения говорит как о различных заболеваниях, так и в целом о сбое в работе иммунной системы. Иногда дефицит лейкоцитов может свидетельствовать о нехватке «строительного материала» для создания новых клеток. Как правило, эта проблема возникает на фоне неправильного питания, и для ее исправления достаточно пересмотреть рацион.Вторая причина — гибель лейкоцитов. Когда организм долгое время борется с воспалением или инфекцией, лейкоциты начинают работать на пределе возможностей и быстро «приходят в негодность». В этом случае даже если новые лейкоциты производятся в нормальном количестве, их все равно может не хватать для компенсации «изношенных» клеток.Наконец, к дефициту белых кровяных телец может привести сбой в работе костного мозга, отвечающего за их выработку. Эта проблема типична для онкологических и аутоиммунных заболеваний.Как правильно сдавать анализ крови на лейкоциты?Для достоверного результата анализа крови достаточно придерживаться ряда несложных правил. Сдавать кровь всегда нужно утром на голодный желудок: не раньше, чем через 8–12 часов после последнего приема пищи. За два дня до анализов необходимо отказаться от алкоголя, а также жирных, жареных и копченых блюд.Накануне сдачи крови не следует нагружать организм тяжелой физической работой или интенсивными тренировками.Непосредственно перед анализом не стоит курить. А еще постараться поменьше волноваться, так как стресс также может навредить точности результатов.Если необходимо пройти несколько одинаковых исследований с разными промежутками, то сдавать анализы лучше в одно и то же время. Причем в идеале — в одной и той же клинике. Дело в том, что в разных лабораториях могут практиковать разные способы исследований и даже использовать разные единицы измерения. Смена лаборатории «по ходу дела» может повлиять на точность результатов анализа.