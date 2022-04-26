Медики дали советы, как быстро восстановиться после болезни

Медицинские специалисты рассказали о правилах, которые помогут быстрее восстановиться после болезни.Лейкоциты — главные защитники иммунной системы человека — состоят из протеинов, а потому для восстановления рекомендуется включить в рацион белковые блюда. Это может быть рыба, мясо, яйца.Кроме того, поддержать микробиоту и ускорить процесс выздоровления помогут ферментированные блюда. Это кефир, некоторые виды сыров, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры.Также важно соблюдать питьевой режим. Из напитков лучше выбрать обычную или минеральную воду.Медики также отмечают, что после болезни стоит проверить, нет ли нехватки витаминов в организме. Чаще всего после болезни человек сталкивается с нехваткой железа, цинка, магния, кальция, витаминов группы В, передает Царьград.