Медики дали советы, как быстро восстановиться после болезни
Лейкоциты — главные защитники иммунной системы человека — состоят из протеинов, а потому для восстановления рекомендуется включить в рацион белковые блюда. Это может быть рыба, мясо, яйца.
Кроме того, поддержать микробиоту и ускорить процесс выздоровления помогут ферментированные блюда. Это кефир, некоторые виды сыров, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры.
Также важно соблюдать питьевой режим. Из напитков лучше выбрать обычную или минеральную воду.
Медики также отмечают, что после болезни стоит проверить, нет ли нехватки витаминов в организме. Чаще всего после болезни человек сталкивается с нехваткой железа, цинка, магния, кальция, витаминов группы В, передает Царьград.
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