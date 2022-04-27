Эмоциональный хлам как причина заболеваний

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Квантовые физики уже доказали, что эмоции представляют собой конденсированные частицы энергии, и, если человек не дает им выхода, они откладываются между атомами и молекулами.Энергетические блоки всегда вначале зарождаются в тонких телах. Затем, если не освободиться от них еще на этом этапе, они перемещаются в физическое тело и в конечном счете проявляются как заболевания: рак, рассеянный склероз, диабет и т. п. Таким образом, можно сказать, что болезнь вначале зарождается в тонких телах и только потом переходит внутрь.Мы привыкли считать, будто лучший способ предотвращения заболеваний — регулярные профилактические медосмотры. Теперь нам известно, что гораздо эффективнее посетить человека, умеющего читать по ауре, — то есть того, кто умеет настраиваться на энергетические структуры тонких тел — в частности, эфирного тела. Такие люди могут видеть зарождение энергетических блоков задолго до того, как те проявятся в физическом теле. Медики с сильной интуицией делают то же самое.Существуют также современные диагностические системы, позволяющие выполнить те же задачи. Они носят общее название «Приборы электро-дермальной диагностики» и наиболее широко применяются натуропатами, гомеопатами, остеопатами и хиропрактиками. Этот прибор использует акупунктурные точки (связанные с эфирным телом) для чте ния информации о различных органах тела, чтобы выявить заболевание на субклиническом уровне. Из опыта известно, что эти приборы дают очень точную информацию, однако большинство профессиональных медиков до сих пор не признают их.Выяснилось, что гораздо легче исцелить энергетическую структуру заболевания еще на тонком уровне, чем ждать, пока оно проявится в физическом теле, поскольку тогда недуг становится намного устойчивее к любым воздействиям.Эмоциональный хламКвантовые физики уже доказали, что эмоции представляют собой конденсированные частицы энергии, и, если человек не дает им выхода, они откладываются между атомами и молекулами. Это приводит к засорению фильтров в наших телах. Едва эмоция превращается в частицу, избавиться от нее становится намного труднее, чем до этого, — и в этом состоит наша проблема.Для того чтобы удалить этот блок из физического тела, нужно на много больше сил и энергии, чем требовалось бы для того, чтобы избавиться от этих же эмоций, пока они еще представляли собой чистую энергию в тонком теле (в данном случае — в эмоциональном теле).Однако удалить эти частицы прежде, чем они при чинят вред, все-таки возможно, и лучший из известных мне методов осуществить это — комбинация Радикального Прощения и дыхания сатори. Если же позволить этим частицам сгущаться и накапливаться в теле, они однажды превращаются в раковую опухоль — трудноизлечимый и смертельно опасный недуг.Почему мы не исцеляемся?Очевидно, время и исцеление непосредственно связаны между собой. Чтобы эволюционировать до такого уровня, когда мы сможем исцелять себя, нам нужно присутствовать большей частью своего сознания в текущем моменте — не в прошлом, не в будущем, но сейчас. Каролина Мисс в своей аудиосерии «Почему люди не исцеляются» утверждает, что те люди, которые растрачивают более 60% своей энергии на поддержание прошлого, не способны лечить себя энергетически. Поэтому, заболев, они вынуждены полностью полагаться на химические медикаменты.Она говорит, что если 60–70% драгоценной жизненной силы человека уходит на работу с негативным опытом детства, юности и молодости, а также на переживание потерь, разочарований и обид прошлого, а еще 10% — на заботы, планы и попытки контролировать будущее, то для настоящего момента (и для исцеления) остается ничтожно мало энергии. (Тут важно заметить, что наша энергия не расходуется впустую, когда мы предаемся позитивным воспоминаниям, а также воспоминаниям о негативном опыте, который мы обработали и простили.)У жизни есть собственные методы, чтобы вернуть нас (и нашу энергию) в настоящее время. Иногда для этого служит травма. Когда на человека обрушивается бедствие, катастрофа, его жизнь внезапно подвергается опасности, он немедленно сосредоточивается на текущем моменте. Он инстинктивно переносит свое сознание в настоящее. Вдруг прошлое утрачивает свое значение. Существует только этот миг.Известны убедительные примеры того, какой силой обладает энергия, сосредоточенная на текущем мгновении, — так, описан случай, когда мать, увидев, что ее ребенок оказался под автомобилем, нашла в себе силы, чтобы поднять машину над землей и освободить малыша. Не виданные проявления отваги и доблести тоже случаются именно тогда, когда вся энергия человека концентрируется в настоящем моменте, — ибо страх рождается только в момент, когда мы переносим прошлое в будущее. Пребывая в текущем моменте, мы абсолютно бесстрашны, поскольку не осознаем ни прошлого, ни будущего.Радикальное Прощение помогает нам оказаться в настоящем, ибо для того, чтобы простить радикально мы не отправляемся в прошлое. Мы просто прощаем человека, который отражает наши проекции, прямо здесь, в настоящем. В этом красота Радикального Прощения. Это правда, что иногда, мы очень ясно вспоминаем ситуации из прошлого, проливающие свет на текущую ситуацию. Тем не менее мы концентрируем свое внимание на совершенстве того, что про исходит именно сейчас.Нам нужно выбрать: либо отказаться от архетипа жертвы и при помощи Радикального Прощения перенести свою энергию в текущий момент, либо ждать, пока нас вернет в настоящее какая-то болезненная травма. Иными словами, мы можем либо трансформировать свою энергию по доброй воле, либо ждать, пока нас вынудит к этому какое-нибудь бедствие или смертельный недуг.