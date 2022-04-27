Даже 75 минут тренировок в неделю защищают от депрессии

Даже если взрослые люди выполняют половину рекомендованного объёма физических нагрузок в неделю они всё равно снижают на 18% риск развития депрессии. К такому выводу пришли учёные из Кембриджского университета.Достаточно ходить пешком всего 75 минут в неделю для того, чтобы снизить риск депрессии, как показало исследование. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют каждому из нас тратить на физические нагрузки не менее двух с половиной часов каждые 7 дней. Но ученые из Кембриджа выяснили, что если взрослые люди выполняют этот норматив хотя бы наполовину, то даже у них риск депрессии уменьшается на 18%. Если же тренироваться так, как это рекомендовано, то опасность депрессии упадёт на 25%.Учёные полагают, что даже небольшой объём упражнений уже приносит заметную пользу психическому здоровью. Физической нагрузки помогают при депрессии, поскольку они способствуют выработке эндорфинов или химических элементов хорошего настроения. Также они улучшают и восприятие нашего тела. Если мы подтянуты, то нравимся себе больше.Депрессия является одним из основных источников тяжелых нарушений здоровья во всех странах мира. Это затяжная болезнь, и ее жертвы сражаются с симптомами безнадежности и несчастьем на протяжении многих месяцев. Приблизительно каждый пятый взрослый американец, что составляет 40 млн человек, страдает от депрессии, но исследования не раз показывали, что физические нагрузки могут помочь предотвратить и даже лечить ее, то есть использоваться в качестве антидепрессантов.