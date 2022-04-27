Что такое панические атаки и как с ними справиться
Паническая атака — это приступ сильного беспричинного страха, который может настигнуть в любое время и в любом месте, даже во сне. Кажется, что сейчас вы сойдёте с ума или умрёте.
Приступы случаются обычно у подростков и молодых людей, причём женщины страдают чаще мужчин.
Во время панической атаки появляются некоторые из этих симптомов или все сразу:
чувство потери контроля над собой или ситуацией;
ощущение нереальности происходящего;
частое сердцебиение;
слабость, головокружение, иногда даже обморок;
головная боль;
покалывание или онемение в руках и пальцах;
прилив жара или озноб;
усиленное потоотделение;
боль в груди;
дрожь;
одышка или ком в горле;
спазмы в животе или тошнота;
затруднённое дыхание.
Обычно эпизоды длятся 5–30 минут, хотя некоторые признаки сохраняются дольше.
Когда нужно звонить в скорую
Медицинская помощь понадобится, если:
Паническая атака длится дольше 20 минут, а попытки прекратить её ни к чему не приводят.
Пострадавший чувствует внезапную сильную физическую слабость и недомогание. Обычно это заканчивается обмороком.
Во время панической атаки заболело сердце. Это может быть признаком сердечного приступа.
Откуда берутся панические атаки
Неясно, что именно их вызывает. Но эксперты считают, что приступы могут появляться из-за стресса или изменений в жизни. Например, увольнения или выхода на новую работу, развода, свадьбы, рождения ребёнка, потери близкого человека.
Генетика тоже играет роль. Если кто-то из членов семьи страдает от панических атак, то и вы можете быть к этому предрасположены.
В зоне риска также находятся, заядлые кофеманы и те, кто употребляет наркотики.
Наталья Тараненко, Врач-невролог высшей квалификационной категории
В организме происходит срыв саморегуляции, управления собственным психическим состоянием, адаптационных возможностей организма. Часто это реакция на физическое или умственное перенапряжение, на стрессовые и конфликтные ситуации.
Почему панические атаки опасны
Единичные эпизоды обычно безвредны. Но панические атаки нужно лечить, если они повторяются, иначе те перейдут в паническое расстройство. Из-за него человек живёт в постоянном страхе.
Есть и другие осложнения:
Специфические фобии. Например, боязнь вождения или полётов.
Проблемы с успеваемостью в школе или институте, ухудшение работоспособности.
Замкнутость, нежелание общаться с другими людьми.
Депрессия или тревожные расстройства.
Мысли о суициде, вплоть до попыток покончить с жизнью.
Злоупотребление алкоголем или наркотиками.
Финансовые трудности.
Как самостоятельно справиться с панической атакой
У меня приступы чаще всего случаются ночью, когда рядом никого нет. Первое, что я делаю — немедленно включаю свет и любой фильм или сериал (только не ужастик), чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Тишина и темнота вызывают ещё больший страх.
Может показаться, что паника не пройдёт и вы уже не сможете совладать с собой. Но это не так. Есть несколько способов успокоиться.
1. Дышите глубже
Во время приступа может появиться одышка, и человек чувствует, что не контролирует себя. Скажите себе, что одышка — это просто временный симптом, она скоро пройдёт. Затем сделайте глубокий вдох, подождите секунду, а потом выдыхайте, мысленно считая до четырёх.
Повторяйте упражнение, пока нормальное дыхание не восстановится.
2. Расслабьте мышцы
Это вернёт вам контроль над телом. Сожмите ладонь в кулак и держите в таком положении, считая до 10. Потом разожмите и полностью расслабьте руку.
Попробуйте также напрячь и расслабить ноги, а затем постепенно продвигайтесь вверх по телу, затрагивая ягодицы, живот, спину, руки, плечи, шею и лицо.
3. Повторяйте позитивную установку
Попробуйте про себя или вслух произносить несколько ободряющих фраз. Например: «Это временно. Со мной всё будет в порядке. Мне просто нужно дышать. Я успокаиваюсь. Всё хорошо».
4. Сосредоточьтесь на каком-нибудь объекте
Изучите его до мельчайших подробностей: цвет, размер, рисунок, форму. Постарайтесь вспомнить другие объекты, похожие на него. Сравните их между собой, мысленно найдите отличия. Это поможет отвлечься и меньше думать о страхе, который вы испытываете.
5. Откройте окна
Если вы в душном помещении, свежий воздух поможет прийти в себя.
Как лечить панические атаки
Если приступы повторяются, проконсультируйтесь с врачом. Это поможет предотвратить паническое расстройство или начать его лечение.
Наталья Тараненко, Врач-невролог высшей квалификационной категории
Сначала обратитесь к терапевту, который в зависимости от симптомов назначит обследование, а потом направит к неврологу, психотерапевту или психиатру. Важно сдать анализы, чтобы исключить заболевания внутренних органов, а также проблемы с щитовидной железой, артериальным давлением и уровнем сахара в крови.
Панические расстройства лечат медикаментозно, с помощью психотерапии или комплексно.
Психотерапия
Применяют когнитивно-поведенческую терапию. Во время неё человек учится контролировать себя, свои чувства и эмоции. Приступы паники будут проходить быстрее, если изменить реакцию на физические ощущения страха и тревоги.
Лекарства
Они помогут справляться с паникой. Препараты особенно нужны, если приступы тяжёлые и контролировать их самостоятельно очень трудно.
Некоторые лекарства вызывают побочные эффекты: головные боли, тошноту, бессонницу. Обычно они не опасны, но если вы будете ощущать их постоянно, скажите об этом лечащему врачу.
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