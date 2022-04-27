Что такое панические атаки и как с ними справиться

Приступы необъяснимого страха могут перейти в паническое расстройство, если их игнорировать.Паническая атака — это приступ сильного беспричинного страха, который может настигнуть в любое время и в любом месте, даже во сне. Кажется, что сейчас вы сойдёте с ума или умрёте.Приступы случаются обычно у подростков и молодых людей, причём женщины страдают чаще мужчин.Во время панической атаки появляются некоторые из этих симптомов или все сразу:чувство потери контроля над собой или ситуацией;ощущение нереальности происходящего;частое сердцебиение;слабость, головокружение, иногда даже обморок;головная боль;покалывание или онемение в руках и пальцах;прилив жара или озноб;усиленное потоотделение;боль в груди;дрожь;одышка или ком в горле;спазмы в животе или тошнота;затруднённое дыхание.Обычно эпизоды длятся 5–30 минут, хотя некоторые признаки сохраняются дольше.Когда нужно звонить в скоруюМедицинская помощь понадобится, если:Паническая атака длится дольше 20 минут, а попытки прекратить её ни к чему не приводят.Пострадавший чувствует внезапную сильную физическую слабость и недомогание. Обычно это заканчивается обмороком.Во время панической атаки заболело сердце. Это может быть признаком сердечного приступа.Откуда берутся панические атакиНеясно, что именно их вызывает. Но эксперты считают, что приступы могут появляться из-за стресса или изменений в жизни. Например, увольнения или выхода на новую работу, развода, свадьбы, рождения ребёнка, потери близкого человека.Генетика тоже играет роль. Если кто-то из членов семьи страдает от панических атак, то и вы можете быть к этому предрасположены.В зоне риска также находятся, заядлые кофеманы и те, кто употребляет наркотики.Наталья Тараненко, Врач-невролог высшей квалификационной категорииВ организме происходит срыв саморегуляции, управления собственным психическим состоянием, адаптационных возможностей организма. Часто это реакция на физическое или умственное перенапряжение, на стрессовые и конфликтные ситуации.Почему панические атаки опасныЕдиничные эпизоды обычно безвредны. Но панические атаки нужно лечить, если они повторяются, иначе те перейдут в паническое расстройство. Из-за него человек живёт в постоянном страхе.Есть и другие осложнения:Специфические фобии. Например, боязнь вождения или полётов.Проблемы с успеваемостью в школе или институте, ухудшение работоспособности.Замкнутость, нежелание общаться с другими людьми.Депрессия или тревожные расстройства.Мысли о суициде, вплоть до попыток покончить с жизнью.Злоупотребление алкоголем или наркотиками.Финансовые трудности.Как самостоятельно справиться с панической атакойУ меня приступы чаще всего случаются ночью, когда рядом никого нет. Первое, что я делаю — немедленно включаю свет и любой фильм или сериал (только не ужастик), чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Тишина и темнота вызывают ещё больший страх.Может показаться, что паника не пройдёт и вы уже не сможете совладать с собой. Но это не так. Есть несколько способов успокоиться.1. Дышите глубжеВо время приступа может появиться одышка, и человек чувствует, что не контролирует себя. Скажите себе, что одышка — это просто временный симптом, она скоро пройдёт. Затем сделайте глубокий вдох, подождите секунду, а потом выдыхайте, мысленно считая до четырёх.Повторяйте упражнение, пока нормальное дыхание не восстановится.2. Расслабьте мышцыЭто вернёт вам контроль над телом. Сожмите ладонь в кулак и держите в таком положении, считая до 10. Потом разожмите и полностью расслабьте руку.Попробуйте также напрячь и расслабить ноги, а затем постепенно продвигайтесь вверх по телу, затрагивая ягодицы, живот, спину, руки, плечи, шею и лицо.3. Повторяйте позитивную установкуПопробуйте про себя или вслух произносить несколько ободряющих фраз. Например: «Это временно. Со мной всё будет в порядке. Мне просто нужно дышать. Я успокаиваюсь. Всё хорошо».4. Сосредоточьтесь на каком-нибудь объектеИзучите его до мельчайших подробностей: цвет, размер, рисунок, форму. Постарайтесь вспомнить другие объекты, похожие на него. Сравните их между собой, мысленно найдите отличия. Это поможет отвлечься и меньше думать о страхе, который вы испытываете.5. Откройте окнаЕсли вы в душном помещении, свежий воздух поможет прийти в себя.Как лечить панические атакиЕсли приступы повторяются, проконсультируйтесь с врачом. Это поможет предотвратить паническое расстройство или начать его лечение.Наталья Тараненко, Врач-невролог высшей квалификационной категорииСначала обратитесь к терапевту, который в зависимости от симптомов назначит обследование, а потом направит к неврологу, психотерапевту или психиатру. Важно сдать анализы, чтобы исключить заболевания внутренних органов, а также проблемы с щитовидной железой, артериальным давлением и уровнем сахара в крови.Панические расстройства лечат медикаментозно, с помощью психотерапии или комплексно.ПсихотерапияПрименяют когнитивно-поведенческую терапию. Во время неё человек учится контролировать себя, свои чувства и эмоции. Приступы паники будут проходить быстрее, если изменить реакцию на физические ощущения страха и тревоги.ЛекарстваОни помогут справляться с паникой. Препараты особенно нужны, если приступы тяжёлые и контролировать их самостоятельно очень трудно.Некоторые лекарства вызывают побочные эффекты: головные боли, тошноту, бессонницу. Обычно они не опасны, но если вы будете ощущать их постоянно, скажите об этом лечащему врачу.