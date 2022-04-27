Гормоны и лишний вес. Почему вы не можете похудеть

Гормональный дисбаланс – одна из причин лишнего веса. Мой опыт показывает, что какие-то проблемы можно решить самостоятельно – правильно питаться, двигаться, спать не меньше 7 часов, бороться со стрессом. Для решения других проблем необходимо обратиться к врачу. И это работает.Как похудеть? Меньше ешьте и больше тренируйтесь! Именно так я и поступала долгие годы. Но со временем стала замечать, что этот подход не помогает: правильное питание, ежедневный фитнес – а стрелка на весах не движется в нужном направлении. Конечно, я винила себя: значит, надо еще меньше есть и еще больше тренироваться. Других «подозреваемых» я не видела. Как оказалось, зря. Есть и другие причины лишнего веса.Гормональный дисбаланс – одна из причин лишнего весаНеизвестно, к чему бы привели меня дальнейшие ограничения и самоистязания. Но однажды в поисках способов похудеть я добралась до салона красоты с очень грамотным специалистом. Прежде чем провести мне сеанс электростимуляции, эта девушка направила меня на УЗИ, чтобы исключить наличие узлов и новообразований. По результатам обследования я тут же получила направление на анализ крови. Его делали долго и дважды проверяли.Результаты удивили эндокринолога, вокруг меня собрали консилиум и обсуждали, как хорошо я выгляжу с таким уровнем гормонов. Как оказалось, это был гипотиреоз, который вполне справедливо считают одной из причин лишнего веса. В тот же день, 16 лет назад, мне назначили гормонозаместительную терапию. С тех пор каждое утро, за 30 минут до еды я принимаю свою «дозу».Я много читала про это заболевание, задавала вопросы своему врачу и поняла, что виновником моих сложных взаимоотношений с лишним весом стал именно дисбаланс гормонов щитовидной железы, которые «несут ответственность» за обмен веществ. Поэтому стоит внимательно относиться к своему здоровью и как можно раньше сделать анализ крови на баланс гормонов, чтобы обнаружить признаки гипотиреоза и вовремя назначить лечение. И даже если проблем не обнаружат, после 35 лет специалисты рекомендуют повторять обследование через каждый 2 года.Если вы думаете, что с назначением лечения мои проблемы с лишим весом исчезли и я могу совершенно безнаказанно есть плюшки на ночь и забывать о своей норме в 10000 шагов в день, то вынуждена разочаровать. Прием препаратов совсем не отменяет правильное питание и двигательную активность.Причем тем, у кого есть проблемы со щитовидной железой, нужно еще тщательнее подходить к планированию своего рациона, обращая внимание не только калорийность, но и на правильное соотношение жиров, белков и углеводов. В комплексе все это неплохо работает. В моем случае вернее сказать работало – до тех пор, пока мне не исполнилось 40.Возрастной рубежКак только мне исполнилось 40, я столкнулась с тем, что стала набирать вес. И это при том, что я правильно питалась, занималась фитнесом практически каждый день и принимала гормонозаместительную терапию. Как выяснилось, я была не одинока! Новой причиной лишнего веса стали все те же гормоны – вернее, не те же, а другие.В период пременопаузы уровень эстрогена и прогестерона снижается. Эти изменения гормонального фона в идеале должны происходить постепенно, но так случается не всегда. Иногда уровень гормонов падает слишком резко и в результате скорость метаболизма замедляется. Снижение скорости метаболизма заставляет тело сжигать меньше калорий в процессе пищеварения, запасая излишки в жир. Вот почему я стала набирать вес, даже не меняя питание и режим тренировок.Самое простое, что можно сделать для решения проблемы лишнего веса в период пременопаузы – питаться правильно, не заставляя организм голодать. Я сократила количество сахара и жиров, исключила полуфабрикаты и фаст-фуд – все эти продукты существенно влияют на гормональный баланс.Основой моего рациона стали нежирные белковые продукты, цельнозерновой хлеб и крупы в ограниченном количестве (это диктует гипотиреоз), свежие фрукты и овощи. Я тщательно слежу за размером порций – не более 250 мл за один прием пищи. У меня есть мои личные мисочки и тарелочки, которые помогают обходиться без кухонных весов.Сложнее всего было справиться со стрессом – очень важным фактором в гормональном балансе. К сожалению, советы «не переживай», «не бери в голову» плохо работают в моем случае. Но на помощь приходят прогулки на свежем воздухе и бассейн, которые помогают расслабиться и сбросить груз проблем.И это не всеГлубоко погрузившись в изучение причин лишнего веса, я обнаружила, что список гормонов, которые имеют прямое отношение к цифрам на весах, гораздо шире. Большую роль играют также грелин и панкреотический пептид (PYY).Как многие женщины, я многозадачна – работа, дети, домашнее хозяйство. И часто времени на правильный сон просто не хватает. А, как оказалось, регулирующие вес гормоны (грелин и PYY) производятся организмом во время фазы глубокого сна, причем между 6 и 7 часом.И именно поэтому женщины, которые спят 5-6 часов в сутки, испытывают серьезные трудности в борьбе с лишним весом. Грелин и PYY помогают регулировать аппетит, а если вы не спите 7-9 часов в сутки – организм испытывает недостаток этих гормонов. Вы начинаете переедать, позже испытываете чувство насыщения и набираете вес.Лептин – еще один гормон, который влияет на аппетит. Хорошая новость в том, что уровень этого гормона хорошо корректируется правильным питанием и упражнениями. Хороший способ, который рекомендуют американские специалисты – съедать чашку овощей до 10 часов утра. Это помогает контролировать аппетит в течение дня и снижать вес. Есть и бонус – клетчатка, которая содержится в овощах, а также антиоксиданты и витамины, помогающие поддерживать процесс сжигания жира.Гормональный дисбаланс – одна из причин лишнего веса. Мой опыт показывает, что какие-то проблемы можно решить самостоятельно – правильно питаться, двигаться, спать не меньше 7 часов, бороться со стрессом. Для решения других проблем необходимо обратиться к врачу. И это работает.Нет, я по-прежнему не вписываюсь в модельные стандарты. Но вес и не растет, мой индекс массы тела находится в пределах нормы, пусть даже на верхней границе. И конечно, такой подход позволяет мне чувствовать себя более здоровой, чем многие мои сверстницы.