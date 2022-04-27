Как победить хроническую усталость? Рецепт нутрициолога

Нутрициолог-биолог Евгения Новикова рассказала, как избавиться от синдрома хронической усталости и снова обрести бодрость.Забыли, когда в последний раз просыпались бодрыми и полными сил? Приходится буквально заставлять себя вставать с постели? Не беда. От хронической усталости можно избавиться, изменив некоторые привычки.«Первое, что нужно сделать — составить сбалансированный рацион. Судя по моему опыту работы, большинство людей имеет высокоуглеводное питание, что не способствует сохранению нашей молодости и здоровья», — говорит эксперт.Также важно выстроить кислотно-щелочной баланс в организме. Многие из нас, даже не догадываясь об этом, пребывают в состоянии окислительного стресса. Распознать его можно по таким признакам: постоянная вялость, слабость, настроение на нуле, частые головные боли, скачки артериального давления, молочница.Очень часто причина хронической усталости кроется в нехватке базовых витаминов и минералов, необходимых организму для полноценной жизнедеятельности. Причем дефициты могут наблюдаться даже у тех людей, которые принимают бады на постоянной основе.Здесь важен не бездумный и бесконтрольный прием. Прежде, чем начать пить тот или иной витамин, важно сдать анализы и выявить дефициты, а не принимать добавки наугад.