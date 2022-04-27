Названы характерные признаки панической атаки
«Паническая атака — это состояние, в котором мы испытываем животный страх, не поддающийся контролю. У каждого человека своя вариация панической фобии, но под всеми скрывается страх смерти»,
— объяснила специалист.
Она перечислила характерные признаки этого состояния: учащенное сердцебиение, высыпания и покраснения на коже, онемение конечностей, тремор рук и чувство удушья.
В момент панической атаки эксперт советует прежде всего сосредоточиться на дыхании. Сделать медленный вдох и выдох. По ее словам, особенно хорошо помогает диафрагмальное дыхание —преимущественно за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц.
«Для успокоения важно убрать триггер, вызвавший атаку, или попытаться удалиться от него на приличное расстояние»,
— сказала Хадарцева, порекомендовав при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться к психотерапевту.
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