Российский эксперт не ожидает высоких пиков коронавируса в будущем

Профессор Михаил Костинов считает, что миру не стоит ожидать новых высоких пиков заболеваемости коронавирусов. Это связано с обретением популяционного иммунитета.Профессор Костинов отметил, что коронавирус с лица земли не исчезнет, но пока не очень ясно, как он будет в будущем проявляться. Сотни миллионов, если не миллиарды людей уже прошли через саму болезнь, а также через вакцинацию, они приобрели тот или иной иммунитет, который может сохраняться длительное время. Именно поэтому каких-то мощных всплесков заболеваемости и особенно смертности в будущем не ожидается.Вся планета за исключением Туркменистана и Северной Кореи встретилась с коронавирусом, и у всех выработался иммунитет. Массового всплеска заболеваемости, правда, не было на территории Китая с населением в полтора млрд человек, но и там осуществлена масштабная вакцинация.Костинов полагает, что коронавирусная инфекция будет продолжать распространяться по планете, но вызывать легкое течение у людей подобно гриппу или простуде. Другие эксперты с этим не согласны, они полагают что дальнейшие мутации коронавируса необязательно будут провоцировать легкое течение этой болезни. Вполне возможно, что какая-то новая мутация вызовет и тяжелую форму ковида, а также ту, которая будет уклоняться от действия ныне существующих и применяющихся вакцин.