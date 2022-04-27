Диетолог дала антисоветы по похудению к лету
Не переборщить
Самый эффективный способ сбросить килограммы — это соблюдать дефицит между потребляемыми и потраченными калориями. При этом важно избегать фанатизма, предупреждает диетолог.
По словам специалиста, необходимо включить в меню больше овощей и фруктов, ассортимент которых в летний сезон становится намного шире. Зачастую рацион обычного человека ограничен продуктами растительного происхождения, утверждает Игнатикова.
Занятия спортом также должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера, напоминает врач.
«Второй совет — не надо себя доводить до измождения тренировками. Избыточная физическая нагрузка в условиях ограниченного рациона питания чаще всего приводит к тому, что специалисты называют термином "перетренированность". В этом случае происходит истощение уровня запасов сахара, который находится у нас в мышцах, он называется гликоген»,
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://woman.rambler.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий