Названы овощи и фрукты, которые помогают снизить давление

Для нормального артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы нашему организму нужно много калия и минимум натрия — то есть, соли.Гипертония — смертельно опасное явление, которое нельзя игнорировать. Для того чтобы справиться с высоким давлением, очень важно вовремя скорректировать питание.По словам врачей клиники Кливленда, гипертоникам стоит добавить в свое меню как можно больше овощей и фруктов ярко зеленого, оранжевого и красного цвета — это поможет держать давление на нормальном уровне.Симптомы высокого давленияТревожность;Учащенное сердцебиение;Головокружение;Одышка;Покрасневшее лицо;Боль в районе сердца.Калий, соль и давлениеДело в том, что в таких продуктах много калия. Именно дефицит этого микроэлемента зачастую приводит к гипертонии.Калий позволяет нашему организму избавляться от лишней жидкости. Если воды в организме будет слишком много, то кровь тоже будет слишком жидкой, что создаст дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.Калий вообще очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Ученые выяснили: потребление 1640 мг калия в день приводит к снижению риска инсульта на 21% и уменьшает вероятность возникновения ишемической болезни сердца. Вообще здоровому человеку в день нужно 4700 мг калия, а тем, кто страдает от болезней почек, чуть меньше — от 1500 до 2700 мг.Чтобы почки работали как надо и жидкость в организме не задерживалась, необходимо поддерживать баланс калия и натрия. Натрий напротив способствует удерживанию воды в теле — поэтому переизбыток соленой пищи может спровоцировать гипертонию, пишет Express.Итак, вот какие овощи и фрукты стоит добавить в свой рацион гипертоникам:Авокадо;Свежий шпинат;Петрушка;Морковь;Апельсины;Помидоры черри;Огурцы.А вот от зеленого лука при гипертонии лучше отказаться — есть исследования, подтверждающие, что перья зеленого лука могут спровоцировать скачки давления и даже криз.Почему цветные овощи могут быть опасныВпрочем, несмотря на всю пользу красных, зеленых и желтых овощей и фруктов, есть их нужно с осторожностью.По словам диетолога Александра Андреева, красный окрас продуктов чаще всего служит предупреждением: эта еда может вызвать аллергию.В желтых и оранжевых овощах много бета-каротина. Его переизбыток способен сделать кожу желтоватой. А еще профицит витамина А может навредить беременным.Все зеленые овощи богаты сероводородом, который в небольших дозах полезен — он оказывает противоспалительное действие. Однако если этого вещества становится слишком много, в организме появляется хроническое воспаление.