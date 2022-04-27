Названы овощи и фрукты, которые помогают снизить давление
Гипертония — смертельно опасное явление, которое нельзя игнорировать. Для того чтобы справиться с высоким давлением, очень важно вовремя скорректировать питание.
По словам врачей клиники Кливленда, гипертоникам стоит добавить в свое меню как можно больше овощей и фруктов ярко зеленого, оранжевого и красного цвета — это поможет держать давление на нормальном уровне.
Симптомы высокого давления
Тревожность;
Учащенное сердцебиение;
Головокружение;
Одышка;
Покрасневшее лицо;
Боль в районе сердца.
Калий, соль и давление
Дело в том, что в таких продуктах много калия. Именно дефицит этого микроэлемента зачастую приводит к гипертонии.
Калий позволяет нашему организму избавляться от лишней жидкости. Если воды в организме будет слишком много, то кровь тоже будет слишком жидкой, что создаст дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.
Калий вообще очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Ученые выяснили: потребление 1640 мг калия в день приводит к снижению риска инсульта на 21% и уменьшает вероятность возникновения ишемической болезни сердца. Вообще здоровому человеку в день нужно 4700 мг калия, а тем, кто страдает от болезней почек, чуть меньше — от 1500 до 2700 мг.
Чтобы почки работали как надо и жидкость в организме не задерживалась, необходимо поддерживать баланс калия и натрия. Натрий напротив способствует удерживанию воды в теле — поэтому переизбыток соленой пищи может спровоцировать гипертонию, пишет Express.
Итак, вот какие овощи и фрукты стоит добавить в свой рацион гипертоникам:
Авокадо;
Свежий шпинат;
Петрушка;
Морковь;
Апельсины;
Помидоры черри;
Огурцы.
А вот от зеленого лука при гипертонии лучше отказаться — есть исследования, подтверждающие, что перья зеленого лука могут спровоцировать скачки давления и даже криз.
Почему цветные овощи могут быть опасны
Впрочем, несмотря на всю пользу красных, зеленых и желтых овощей и фруктов, есть их нужно с осторожностью.
По словам диетолога Александра Андреева, красный окрас продуктов чаще всего служит предупреждением: эта еда может вызвать аллергию.
В желтых и оранжевых овощах много бета-каротина. Его переизбыток способен сделать кожу желтоватой. А еще профицит витамина А может навредить беременным.
Все зеленые овощи богаты сероводородом, который в небольших дозах полезен — он оказывает противоспалительное действие. Однако если этого вещества становится слишком много, в организме появляется хроническое воспаление.
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