Укол в ухо может восстановить слух

Новый препарат заставил стволовые клетки трансформироваться в волосовидные клетки ресничек. Эта методика имеет огромную перспективу в деле борьбы с нарушениями слуха.Введённый посредством шприца внутрь уха гель может обратить вспять потерю слуха. Он получил условное название FX-322. Препарат предназначен для одноразового укола. Он стимулирует рост спящих стволовых клеток внутри ушного канала, которые превращаются в здоровые слуховые клетки, способные передавать звуки в мозг. Напомним, что стволовые клетки встречаются по всему телу, и многие из них могут превратиться в абсолютно любой тип ткани.Препарат побуждает эти спящие клетки становиться ресничками. Эти крошечные волосовидные клетки улавливают звуки и превращают их в электрические импульсы, передаваемые по слуховому нерву в мозг для обработки. В России с нарушениями слуха сталкивается около 20 млн человек, и большая часть из них старше 60 лет. Кратковременная потеря слуха может произойти из-за инфекции или накопления ушной серы. Хотя это поддается лечению, если человек теряет слух из-за повреждения ресничек в результате длительного воздействия шума или возрастных изменений, подобное лечить уже практически нельзя - клетки себя не восстанавливают.Слуховые аппараты могут усиливать звук, но есть надежда, что FX-322 сделает эту работу гораздо более эффективней. Этот гель разработан Массачусетским технологическим институтом, он содержит смесь различных препаратов, которые в лабораторных условиях помогли сформироваться новым волосковым клеткам из той разновидности стволовых клеток, которые называют клетками-предшественниками.