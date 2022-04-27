Когда и как пить кофе, чтобы он максимально бодрил

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Если ваше утро стабильно начинается с кофе, вам лучше знать о том, как получить максимум бодрости и энергии от этого напитка.За что мы так сильно любим кофе? За приятный вкус и за бодрость, которую дарит этот напиток. Впрочем, бывает, что кофе как будто перестает работать — даже наоборот кажется, что через некоторое время после кофепития начинает клонить в сон. Почему так происходит? Как пить кофе так, чтобы он дарил энергию, а не забирал, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.По мнению врача, сама по себе традиция начинать утро с кофе не совсем правильная. Если человек не способен проснуться и прийти в себя без дополнительных стимуляторов, ему нужно понять, что не так. У разбитого состояния с утра есть несколько возможных причин:У вас неправильный распорядок дня (или режима вообще нет как такового);Вы спали слишком мало;Вы легли спать слишком поздно;Вы отправились в кровать с переполненным желудком.Если вы постоянно плохо спите или встаете разбитым с утра по непонятным причинам — нужно идти на обследования к врачам и искать источник проблемы, а не пить кофе в надежде хоть немного взбодриться.Но когда лучше пить кофе? Как отмечает Павлова в своем телеграм-канале, выпив кофе с утра, мы как бы берем бодрость взаймы у нашего организма и мозга. Если брать такой кредит постоянно, можно порядком истощить и нервную, и эндокринную систему. Причем с утра наш организм вполне может обойтись без этого займа.- Проснувшись, лучше поднимать свою энергию зарядкой или небольшой прогулкой. А пить кофе следует уже после обеда, когда свои батарейки садятся, — поясняет врач.Лучший час для кофеВпрочем, не все согласны с концепцией кофе на обед. Американские исследователи из Uniformed Services University в Мэриленде вычислил промежуток времени, во время которого употребление кофе приносит организму наибольшую пользу.Для вычисления этого параметра специалисты использовали данные о взаимодействии кофеина с гормоном кортизолом, который помогает нашему телу регулировать внутренние часы и обеспечивает ощущение бодрости. Оказалось, что оптимальней всего пить кофе в период с 9.30 до 11.30 утра.В чем врачи и ученые солидарны, так это в том, что сразу после пробуждения кофе пить не следует. Дело в том, что кортизола в крови на этот момент времени и так много. Если выпить в этот момент еще и бодрящий напиток, то со временем выработается толерантность к кофеину — и тогда для того, чтобы почувствовать себя проснувшимся, придется пить все больше и больше кофе.Почему еще кофе может бодрить хужеПо каким еще причинам кофе может перестать «работать» и предавать бодрости? Все зависит от того, как хорошо организм способен усваивать кофеин. Например, с этим все отлично у курильщиков — и поэтому кофе зачастую вообще не предает им бодрости. А еще эффект от кофе зависит от нашей генетики. У кого-то в печени вырабатывается больше ферментов, необходимых для усвоения кофеина, у кого-то меньше.А вот если женщина употребляет гормональные контрацептивы, то на нее кофе напротив начинает действовать еще сильнее: кофеин будет усваиваться в два раза дольше, могут даже появится проблемы со сном.Горький, растворимый, «3 в 1»Но какой кофе все-таки бодрит лучше — зерновой, растворимый или популярный среди путешественников и студентов формат «3 в 1»?По словам специалистов, в случае с зерновым кофе на то, насколько он будет бодрить, влияет сорт зерен. Например, в арабике кофеина в 2 раза меньше, чем в робусте.При этом кофеин, который есть в чашечке зернового кофе, выходит из тела через несколько часов. Такая же доза кофеина в кружке растворимого кофе будет выходить в течение 10 часов, а вот бодрящий эффект продлится всего два-три часа. Поэтому если часто пить растворимый кофе, можно допиться до передозировки кофеином — а это вредно.А вот в пакетиках с кофе «3 в 1» все довольно интересно: зачастую кофе как такого в них практически нет. Вообще такой продукт должен состоять из смеси сухого молока или сливок, кофе и сахара, но при проверке оказывается, что больше всего в них именно последнего. Производители еще и подсластителей сверху иногда кладут. Так что говорить о каких-то бодрящих свойствах такого кофе не приходится — сахар наоборот обычно забирает энергию.