Доктор Никулин объяснил, почему рождаются дети с синдромом Дауна

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Синдром Дауна — неизлечимое состояние, диагностировать которое возможно еще до рождения малыша. Подробнее о том, как недуг возникает, рассказывает эксперт.Каждая беременная женщина хочет как можно раньше знать, что с ее ребенком все в порядке. Одна из врожденных патологий, которую можно диагностировать у малыша еще в утробе матери — синдром Дауна.Почему дети вообще страдают от этого синдрома? Как его диагностировать и возможно ли защитить ребенка от угрозы? Как помочь малышу с синдромом Дауна? Разбирались вместе с экспертом.Кандидат медицинских наук, доцент кафедры, директор медицинского департамента научно-лабораторного комплекса ChromolabЧто такое синдром ДаунаСиндром Дауна — это генетическое заболевание, вызванное присутствием дополнительной 21-й хромосомы. Чаще всего проявляется следующими симптомами и болезнями:Умственная отсталость;Порок сердца;Нарушения развития;Сбой в работе щитовидной железы;Проблемы со слухом и зрением.Развитие детей с синдромом Дауна обычно происходит медленнее нормы. Они начинают сидеть, ползать и ходить примерно вдвое позже, чем дети с нормальным развитием. Также у «солнечных» малышей присутствует умеренная степень умственной отсталости.В чем причина синдрома ДаунаВ хромосомном наборе человека присутствует 23 пары хромосом. При этом одна хромосома из пары достается от матери, одна — от отца. Всего в организме 46 хромосом. Причина синдрома Дауна — аномалия 21-й хромосомы, которая характеризуется наличием дополнительных копий генетического материала по 21-й хромосоме в виде трисомии или транслокации.21-я хромосома влияет почти на все системы органов и отвечает за черты и особенности развития, нарушенные при синдроме Дауна.Трисомия по 21-й хромосоме предполагает наличие копии данной хромосомы. То есть вместо двух хромосом 21-я пара представлена тремя. Таким образом, во всех клетках организма присутствует три хромосомы 21-й пары вместо двух.Трисомия возникает при нарушении деления клеток во время формирования половых клеток (сперматозоидов и яйцеклеток) родителей.Практически всегда лишняя хромосома передается ребенку с синдромом Дауна от матери. С увеличением возраста матери повышается риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Чем старше яйцеклетка, тем больше вероятность неправильного деления клеток. Таким образом, синдром Дауна вызван нарушением деления клеток во время развития яйцеклетки, сперматозоида или зародыша.Синдром Дауна — не наследственная болезньСиндром Дауна не является наследственным заболеванием, хотя предрасположенность к его развитию существует. У женщин с синдромом Дауна вероятность родить больного ребенка составляет 50%, часто происходит спонтанное прерывание беременности. Мужчины с синдромом Дауна бесплодны, за исключением мозаичного варианта синдрома.У носителей генетической транслокации хромосом вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна также будет повышена.Кто в группе риска:Женщины с синдромом Дауна (мужчины с синдромом Дауна, напомним, как правило, бесплодны).Матери после 30 лет. С возрастом риск родить ребенка с синдромом Дауна увеличивается: к 35 годам он составляет 1 к 400, к 45 — 1 к 35. Однако примерно 80% детей с синдромом Дауна рождены матерями в возрасте до 35 лет.Отцы старше 42 лет.Носители генетической транслокации хромосом. Если носителем является мать, риск рождения ребенка с синдромом Дауна составляет около 10-30%, если отец — около 5%.Родители, уже имеющие ребенка с синдромом Дауна. Риск родить еще одного ребенка с этим заболеванием составляет примерно 1%.Еще один важный момент: уровень внутриутробной гибели плодов с синдромом Дауна составляет около 30% между 12 и 40 неделями беременности, и около 20% - между 16 и 40 неделями беременности; только 50% с СД — живорожденные.Как распознать синдром ДаунаУ новорожденных и детей диагноз ставят на основании характерной клинической картины. Синдром Дауна подозревают, исходя из наличия особенностей внешности, характерных для данного заболевания. Диагноз подтверждается кариотипированием — исследованием хромосом ребенка на наличие отклонений.Беременным также назначаются исследования, направленные на выявление синдрома Дауна у плода в первом и втором триместре беременности:Пренатальный скрининг,УЗИ.Пренатальный скрининг — комплекс медицинских исследований, направленный на выявление групп риска по развитию пороков плода во время беременности. Цель — максимально ранняя и точная идентификация групп высокого риска рождения детей с ВПР и наследственными болезнями, требующих более детального анализа состояния плода.Пренатальный скрининг в первый триместр беременности включает в себя:Проведение ультразвукового исследования с определением толщины воротникового пространства.Определение уровня свободного хорионического гонадотропина человека (св. ХГЧ) — гормона, который вырабатывается оболочкой зародыша и участвует в поддержании беременности.Определение уровня ассоциированного с беременностью протеина А плазмы (РАРР А). Аномальный уровень ХГЧ и РАРР-А может указывать на нарушения развития плода.Второй триместр беременности:Ультразвуковое исследование — позволяет выявить нарушения развития плода.Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) — его низкий уровень может указывать на синдром Дауна.Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ). Повышение концентрации ХГЧ в некоторых случаях связано с заболеванием плода.Эстриол свободный. Низкий уровень эстриола бывает признаком синдрома Дауна.Результаты УЗИ, РАРР-А, св. ХГЧ, альфа-ФП, ХГЧ и свободного эстриола в сочетании с данными о возрасте и наследственности матери с помощью соответствующих компьютерных программ (PRISCA, Astraia, SSDWL, LifeCycl, Fastscreen) позволяют рассчитать риск рождения ребенка с синдромом Дауна у конкретной беременной.Данные исследования особенно важны для женщин, входящих в группу риска по рождению детей с данным заболеванием. Если риск оказался очень высоким, могут назначить такие исследования:Амниоцентез — взятие образца околоплодных вод и последующее изучение хромосом плода.Биопсия хориона — получение образца ткани хориона (наружной зародышевой оболочки, окружающей эмбрион). Позволяет выявить хромосомные аномалии.Пуповинное взятие крови — позволяет выявить хромосомные аномалии. Тест проводится, если предыдущие исследования оказались неэффективны.Лечение и профилактикаСиндром Дауна невозможно вылечить, так что терапия направлена на конкретные проявления заболевания. При необходимости проводят хирургические операции для лечения пороков сердца, аномалий желудочно-кишечного тракта, назначают обследования у невролога, кардиолога, офтальмолога, дефектолога, логопеда, педиатра.Раннее начало лечения позволит максимально развить способности детей с синдромом Дауна и улучшить качество их жизни. С рождения необходимо сделать все для полноценного развития ребенка — дать ему возможность двигаться, познавать мир, социализироваться.Существуют специальные дошкольные и школьные учреждения, где разработана программа для детей с соответствующим уровнем интеллекта.Профилактики рождения малышей с этим синдромом тоже нет. Людям, входящим в группу риска по рождению ребенка с данным заболеванием, во время планирования беременности рекомендуется пройти генетическое исследование.Чем болеют «солнечные» детиУ детей с синдромом Дауна могут возникать следующие осложнения.Пороки сердца. Примерно половина детей с синдромом Дауна рождается с пороками сердца, которые могут потребовать хирургического вмешательства уже в раннем детстве.Лейкемия (злокачественное заболевание кроветворной системы). Дети с синдромом Дауна, особенно в раннем возрасте, более склонны к развитию лейкемии, чем другие дети.Инфекционные заболевания. Из-за нарушений иммунной системы организма дети с синдромом Дауна более восприимчивы к инфекционным заболеваниям.Деменция. После 40 лет у больных синдромом Дауна повышен риск развития слабоумия.Сонное апноэ. Дети с синдромом Дауна предрасположены к сонному апноэ — состоянию, при котором во время сна на 20-30 секунд прекращается вентиляция легких. В тяжелых случаях апноэ может занимать до 60% всего времени ночного сна. Регулярные апноэ приводят к дневной сонливости, ухудшению памяти, снижению интеллекта, работоспособности и постоянной усталости.Ожирение.Продолжительность жизни людей с синдромом Дауна зависит от степени выраженности проявлений и в среднем составляет 50 и более лет.