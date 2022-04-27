Россиянам назвали верный способ потолстеть
Павлова отметила, что перед набором веса необходимо убедиться, нет ли у человека паразитов или серьезных заболеваний. Первых, по ее словам, необходимо изгнать из организма, недуги — вылечить.
Эндокринолог добавила, что похудеть поможет нехитрый секрет.
«Фрукты — это ваши лучшие друзья. Природа так устроила, что содержащаяся в них фруктоза вызывает голод и работает как сигнал к накоплению жира. Это касается абсолютно всех людей, не только худых»,
— акцентировала внимание Павлова.
Врач объяснила, что тем, кто не хочет копить жир, фрукты можно есть только после еды, когда организм получил сигналы сытости.
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