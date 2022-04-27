Врач Юзуп рассказала, почему привычка заправлять кровать по утрам опасна для здоровья

Полезная привычка убирать постель по утрам, оказывается, может навредить здоровью. Эксперт Академии врачей объяснила, почему стоит поменять ежедневные утренние ритуалы.Проснулся утром — заправь кровать. Так учат мамы своих детей, а офицеры — новобранцев. Считается, что этот ежедневный ритуал — наводить по утрам порядок в спальне — приучает к дисциплине и помогает настроиться на новый рабочий день. Но с точки зрения медицины такая безобидная и полезная, на первый взгляд, привычка — заправлять постель сразу после сна — может обернуться проблемами со здоровьем.Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.- В каждой постели живут пылевые клещи, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — По утрам на постельном белье их может насчитываться более миллиона. Теплая и влажная среда идеальна для их размножения. И если с утра после пробуждения сразу накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи продолжат размножаться с еще большей интенсивностью. Сами по себе пылевые клещи, питающиеся отмершими частичками кожи, не несут вреда. Опасны для человека отходы их жизнедеятельности, которые могут провоцировать ослабление иммунитета и развитие аллергических реакций, в том числе конъюнктивита, дерматита, ринита, заболеваний органов дыхательной системы.Действенный способ избавления от пылевых клещей — стирка постельного белья (при температуре не ниже 60 градусов), сушка на свежем воздухе и глажка, говорит эксперт.- Но стирать постельное белье каждый день вряд ли кому-то захочется, — признает врач. — Решить проблему можно следующим образом. Пылевые клещи боятся прямого солнечного света, свежего воздуха и сухости. Идеальная среда для их размножения — влажность выше 55% и температура воздуха около +25 градусов по Цельсию. Поэтому после пробуждения не нужно сразу застилать постель. Лучше на какое-то время откинуть одеяло и хорошо проветрить помещение, чтобы постель просохла.При длительном использовании одного и того же комплекта постельного белья создаются идеальные условия для размножения пылевых клещей, предупреждает медик.- К тому же, весной и летом на постели могут оседать аллергены, — говорит Ирина Юзуп. — Взрослым в летнее время необходимо менять постельное белье раз в неделю, зимой — раз в две недели. Детям постельное белье меняют чаще, причем вне зависимости от сезона года — 2 раза в неделю.