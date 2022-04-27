Похудеть, успокоиться и еще 3 веских причины есть тыкву каждый день

Тыква — один из самых популярных овощей на дачных грядках. И не зря — в ней много чего полезного, при этом не надо слишком долго готовить. Можно даже есть сырую — полезнее будет.Из тыквы можно приготовить самые разнообразные блюда — от супа до десертов. Многие любят ее за вкус, пользу и простоту в приготовлении. Но если вы еще не входите в число поклонников этого яркого овоща, почитайте о его многочисленных полезных свойствах — возможно, это убедит вас хотя бы иногда включать его в свой рацион.Итак, вот лишь 5 причин полюбить тыкву.ПохудетьЭнергетическая ценность сырой тыквы низкая — в 100 граммах всего 25-37 ккал, поэтому этот овощ прекрасно впишется практически в любую диету.Также тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма. А это минус отеки и минимум минус килограмм в месяц.Как сообщали эксперты Роскачества, многие полезные вещества сохраняются в овоще и после термической обработки, но при этом ее калорийность вырастает примерно вдвое — из-за простых углеводов в составе. Если не хотите есть ее в сыром виде, но следите за калориями: специалисты советуют готовить тыкву так, чтобы она не становилась совсем мягкой, а сохраняла легкий хруст.Какие бывают тыквыВсего существует около 20 разных видов тыкв, которые можно разделить на 3 большие группы.Крупноплодные. Такие тыквы вырастают очень крупными и хорошо подходят для запекания, овощного рагу. Они богаты сахарами и каротином. В целом виде хранить такую тыкву можно спокойно до весны, а если не можете сразу съесть — лучше разрежьте на кусочки и заморозьте.Твердокорые. Они желтовато-зеленого цвета, быстро созревают и имеют самые вкусные семечки. Их мякоть немного жестковата, поэтому из этого вида лучше готовить супы. Они, как правило, недолго хранятся, но зато наименее калорийные из всех.Мускатные. Они считаются самыми сладкими (в мякоти может быть до 11,5% сахаров) и ароматными, поэтому из них обычно готовят десерты, запеканки. Из-за сладости они и самые калорийные по сравнению с другими сортами — в 100 граммах около 45 ккал. Как и твердокорые тыквы, они хранятся недолго.Поддержать остроту зренияСвоим оранжевым цветом тыква обязана бета-каротину, которого в ее составе много (по некоторым данным, в 5 раз больше, чем в моркови)— чем больше его содержание, тем ярче цвет овоща.Этот провитамин известен своей пользой для зрения, особенно сумеречного. Вместе с витамином А, которого тоже много в тыкве, бета-каротин отвечает за увлажнение роговицы глаза и входит в состав пигмента сетчатки. А когда этих витаминов не хватает в организме, может развиться так называемая куриная слепота — человек начинает плохо видеть в темноте.И хотя, по словам экспертов, бета-каротин не теряет своих свойств в процессе приготовления, в блюда из тыквы советуют добавлять какой-нибудь жир (небольшое количество растительного масла или маложирной сметаны), чтобы это вещество хорошо усваивалось.Снизить давление и помочь сердцуТыква хоть и не рекордсмен по содержанию калия среди овощей и фруктов, но его там тоже немало — около 8% от суточной потребности. А калий, как известно, — один из главных микроэлементов, необходимых для здоровья сердца.Считается, что для нормализации давления и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы лучше есть тыкву в сыром виде — это в целом считается самым здоровым вариантом употребления оранжевого овоща. Но если не хотите грызть сырую тыкву, просто добавьте немного тертой мякоти в салат.Кстати, благодаря большому содержанию клетчатки, включая пектин (один из мягких «компонентов» клетчатки) тыква может выводить токсины и снижать уровень холестерина, что тоже очень важно для защиты от болезней сердца и сосудов. На «плохой» холестерин воздействуют и фитостеролы, входящие в состав овоща.Укрепить иммунитетВ тыкве есть витамин С — в 100 граммах около 15% от суточной потребности. Долго считалось, что этот витамин помогает в профилактике ОРВИ и гриппа, но сейчас многие специалисты утверждают, что он в принципе не способен защитить человека от встречи с вирусом. Хоть объешься этого витамина (кстати, его избыток может приводить к появлению камней в почках, так что будьте осторожны).Но это не значит, что витамин С бесполезен в борьбе с инфекциями. Продукты, богатые им, необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии того же гриппа.Но это не вся помощь. Было замечено, что у людей, ограничивших потребление клетчатки (которой в тыкве много), плохо работал кишечник — а от здоровья кишечника, между прочим, во многом зависит сила нашего иммунитета и здоровья в целом.Успокоиться«Шалят» нервы — опять же вспоминаем про тыкву. По словам экспертов Роскачества, успокоительным эффектом обладает сок из свежей тыквы. Правда, как и любые свежевыжатые соки из фруктов и овощей, тыквенный советуют разбавлять водой в пропорции 1:1. Дело в большой концентрации органических кислот, которые могут повышать кислотность в ЖКТ, поэтому людям с проблемами пищеварения лучше от них все-таки отказаться.И не стоит забывать про еще один важный «ингредиент» тыквы — семечки. Кроме всего прочего полезного (ненасыщенных жирных кислот, растительного белка, витамина Е, фитостеролов), в них много магния, который нужен для здоровья психики и спокойствия. Как известно, при нехватке магния человек становится раздражительным, тревожным, быстро устает. В порции тыквенных семечек — около 150 мг магния, что составляет 37% от суточной нормы. Так что ешьте тыквенные семечки на здоровье, но в меру — они слишком калорийные (520 ккал на 100 гр) и могут испортить фигуру. Диетологи рекомендуют съедать в день не более 30 граммов, и лучше в сыром, несоленом виде — их можно есть просто так, а можно добавлять в супы, салаты.Кому нельзя тыквуТыкву можно есть как взрослым, так и детям. Конечно, если нет индивидуальной непереносимости продукта.Но при определенных проблемах со здоровьем этот полезный овощ все-таки надо ограничить или полностью исключить из своего рациона. В Роспотребнадзоре назвали тех, кому необходимо это сделать:при тяжелой форме сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, тыква стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если сильно любите тыкву и не можете от нее полностью отказаться, эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом и не употреблять ее в сыром виде — только в приготовленном;при пониженной кислотности желудочного сока, так как тыква стимулирует ощелачивание;при заболеваниях ЖКТ, что связано с содержащейся в тыкве салициловой кислотой, которой особенно много в семечках;при кишечных коликах, вздутии живота.