Кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию

Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова рссказала, как отличить опасную тахикардию.По словам эксперта, существует обычна синусов тахикардия от нервов или физических нагрузок. Это — физиологическая реакция, и бояться ее не стоит."Пульс при этом обычно от 90 до 120 ударов в минуту, и это относительно здоровая тахикардия. В таких ситуациях надо успокоиться, глубоко подышать, выпить мятный чай"Если пульс поднимается без причин или остается высоким в состоянии покоя, то это повод обратиться к врачу. Порог, по словам эксперта, 120 ударов. Если пульс держится выше, то необходимо обследование."Это может быть индивидуальной реакцией на что-то, может быть наследственным явлением, а может говорить о наличии какого-либо заболевания. Тахикардия может быть, например, одним из симптомов гипертиреоза"Также человек может перепутать тахикардию с фибрилляцией предсердий. Это заболевания опасно, оно также представляет собой нарушение ритм и диагностировать его можно только с помощью обследования.