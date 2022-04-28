Омоложение организма: 2 уникальных рецепта от известных докторов
Уникальный рецепт, придуманный шведским доктором Заметом, обладает сразу несколькими свойствами. Прежде всего, он оказывает омолаживающее действие, подтягивая появившиеся морщинки.
Натуральные средства для очищения и омоложения организма
Во-вторых, в состав рецепта входят компоненты, способствующие очищению всех внутренних органов.
И наконец, третье — средство обладает лечебными свойствами.
Основу рецепта составляет так называемая шведская горечь.
В ее состав входят:
по 10 г алоэ, корней дудника, ревеня и цитварной куркумы, листа сенны, манны, натуральной камфары, по 5 г мирры и корня девясила, а также 0,2 г шафрана.
Все ингредиенты заливаются 1,5 л водки, настаивается смесь в течение 2 недель, желательно на южном окне и при постоянном взбалтывании.
Курс приема шведской горечи — около 21 дня.
Назначают малые дозы настойки в несколько подходов.
В России шведскую горечь адаптировали под отечественную флору.
Наш рецепт содержит:
— вместо алоэ — полынь обыкновенную (чернобыльник);
— вместо манны — мумие или родиолу розовую;
— вместо куркумы — полынь;
— вместо мирры (ладана) — сосновые почки плюс по 10 г корня лопуха, календулы и марьина корня.
Отыскать предложенное взамен сырье проще, однако принимать данный препарат необходимо только после консультации с врачом.
Японский профессор К. Ниши предлагает что-то вроде чесночной терапии. Это и неудивительно, поскольку в чесноке наряду с прочим содержатся такие микроэлементы, как алюминий и магний.
Именно от них зависит целостность всех слизистых оболочек организма: желудочно-кишечного тракта, легких, носоглотки, в том числе внутренней оболочки сосудов и слизистой полости сердца.
Рецепт лечебной настойки из чеснока
Очистить чеснок и растереть его для получения 350 г чесночной пасты.
Выложить полученный продукт в стеклянную банку и оставить настаиваться. Обязательно накрыть банку крышкой и темной тканью.
Когда паста отстоится (а это будет заметно по выделению сока), отделить от чесночной массы самую сочную жидкую часть.
Перелить эту жидкость в 500-миллилитровую бутылку. Добавить 200 мл чистого медицинского спирта. Плотно закрыть бутылку и поставить смесь в прохладное место (но не в холодильник).
Закупоренную бутылку накрыть другим сосудом, полностью спрятав емкость с чесноком.
Через 10–12 дней процедить полученную настойку через плотную льняную ткань, затем налить жидкость в бутылку и спрятать ее еще на 2–3 дня под ту же плотно закрывающуюся емкость.
По истечении срока средство готово.
Схема приема
Любую дозу настойки необходимо смешивать с 50 мл холодного кипяченого молока.
Разрешается заменять молоко любым другим кисломолочным продуктом (кефиром, жидким йогуртом и т. д.).
Принимать средство за 30–40 мин до еды.
С 6-го по 10-й день количество потребляемых капель рекомендуется уменьшать с 15 (в первые дни) до 1 капли.
На 11-й день выпивать за завтраком, обедом и ужином по 25 капель.
Такой схемы нужно придерживаться около 3 месяцев.
Принимать настойку по 25 капель 3 раза в день необходимо, пока она не закончится.
Однако заканчивать ее принимать лучше постепенно, уменьшая дозу в каждый прием на каплю.
Есть и другая схема приема: доходим до 15 капель в прием и плавно уменьшаем до 1 капли, затем повторяем этот цикл.
Главное — регулярность. Не отказывайтесь от приема настойки на половине пути. Эффекта от этого не будет.
Законченная процедура обновляет и омолаживает организм, но проводить ее нельзя чаще чем раз в 3–6 лет. Подобное очищение очень хорошо помогает при лечении сосудов головного мозга.
Очищение организма — комплексная процедура. Для достижения идеального результата необходимо подобрать индивидуальный курс терапии, упражнений и даже полностью отказаться от пищи.
Наилучшим методом очистки организма от шлаков и токсинов признано голодание.
Однако не каждый способен отказаться от пищи, поэтому для нерешительных разработаны специальные краткосрочные курсы голодания.
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